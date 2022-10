El pueblo de las bodas abre su feria especial superando todas las expectativas

Fuente Palmera ha inaugurado este jueves la XV edición de la Feria de la Boda que engalana el Pueblo de las Novias, desde este jueves hasta el próximo domingo. Al acto inaugural han asistido numerosas autoridades y personalidades destacadas del sector de la moda. Entre ellos ha estado el diseñador Modesto Lomba, presidente, además de la Asociación de Creadores de Moda de España, que ha sido el invitado de honor de la XV edición de Fuente Palmera de Boda, quien ha cortado la cinta que ha dado lugar a la inauguración de la Feria.

Fuente Palmera de Boda vuelve a sonreír sin mascarillas, celebrando sus bodas de cristal, y consolidándose como una de las ferias de la boda más importantes a nivel nacional. Tras dos años en los que la feria no ha dejado de crecer, reinventándose y apostando por las nuevas tecnologías para llegar a todo el mundo, esta edición cuenta con más de 50 expositores.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame ha explicado que “el objetivo que nos marcamos desde la Asociación y la Comisión de la Feria era la de superar la barrera de los 50 expositores y lo hemos conseguido. El sector nupcial se ha adaptado a los nuevos hábitos de consumo y ha sabido detectar las necesidades de las parejas. Así, esta feria se ha convertido en un punto de encuentro con clientes potenciales y sinergias entre las empresas”. En su intervención ha destacado que la Asociación siempre ha apostado de una forma decidida por esta feria, y así, ha pasado de ser un escaparate únicamente de lo local a crecer hasta lo que es hoy, un pueblo de atracción para el público que la visita y de negocio para empresas de toda Andalucía.

“Gracias a este trabajo, y a la colaboración público-privada con el apoyo de las instituciones y sobre todo, de las compañías que deciden exponer en esta feria, nos ha convertido en un referente para las empresas y las parejas de todo el territorio nacional”, ha dicho Adame.

Por su parte, Francisco Palomares Sánchez, diputado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba ha resaltado que gracias a este evento, Fuente Palmera es, sin duda, el pueblo de las novias. Y ha comentado que “las asociaciones empresariales juegan un papel fundamental en el desarrollo de los municipios, como podemos comprobar aquí en Fuente Palmera. La pandemia nos ha enseñado a reinventarnos, a retomar proyectos, a seguir luchando por lo que tenemos de una manera igual o distinta, y en muchos de los casos mejor, como en este caso Fuente Palmera de Boda, que es un ejemplo de ello. Se ha conseguido retomar con más fuerza, con más tecnología, llegando a más lugares, haciendo que en estos días en la Colonia se genere tejido social, empresarial y desarrollo económico”.

Adolfo Molina Rascón, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba ha halagado a todo un pueblo volcado con este evento nupcial “que está contribuyendo a crear empleo, muy importante para el desarrollo económico de Fuente Palmera, fundamental en el presente pero también para crear futuro en el municipio”.

Ha mostrado el apoyo total de la Junta de Andalucía a un sector que ha llevado a su localidad a ser el epicentro de la producción y el emprendimiento de todo lo relacionado con la boda. “Y lo hacemos a través de la formación, con el Grado Medio de corte y confección, ya consolidado con la FP dual, que promueve la formación del alumno tanto en el aula como en la empresa. El municipio aspira a tener el Grado Superior, y la Junta de Andalucía sigue trabajando para conseguirlo, lo antes posible”, ha subrayado delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Por último, Molina ha querido reconocer el trabajo de la Asociación y de los expositores “tenemos un sector textil consolidado, pero debemos seguir fortaleciendo el sector empresarial y promocionar la imagen de Fuente Palmera porque es sinónimo de calidad y buen hacer y, por todo ello cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía”, ha señalado.

Francisco Javier Ruiz Moro, alcalde de Fuente Palmera ha agradecido al pueblo de La Colonia el haber convertido Fuente Palmera de Boda en un referente del sector nupcial, “porque son los verdaderos autores de nuestros logros como sociedad en estos años de dificultad. Ejemplo excepcional de solidaridad permanente, disciplina individual y responsabilidad colectiva que tenemos que mantener, para ser más fuertes y estar más unidos que nunca”.

En esta línea, Ruiz Moro ha destacado la colaboración imprescindible entre empresarios y Ayuntamiento, apostando por contribuir en “la consolidación y reactivación económica y la mejora de la calidad del evento que redunda directamente en el progreso y desarrollo y empleo del pueblo. Es necesario reinventarse como lo estamos haciendo en Fuente Palmera de Boda, con nuevas ideas, proyectos e iniciativas y ofreciendo mejores servicios y productos de calidad con innovación y diseño”.

Una de las grandes señas de identidad de la Feria es el certamen de jóvenes de diseñadores, nexo de unión entre el presente y el futuro del sector nupcial. Este año, además, como novedad, Fuente Palmera de Boda ha presentado su propia Aplicación, en la que el usuario encuentra información sobre todos los expositores que participan en esta edición.

El acto de inauguración ha finalizado con la intervención de Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España y creador de la firma Devota & Lomba, al que le ha sorprendido el evento sobre todo por la implicación de todo el pueblo y el marco incomparable donde se desarrollarán los desfiles, como es la Plaza Real.

Lomba ha reflexionado sobre “la importancia que tiene en esta profesión la promoción de la moda de autor desde la Asociación de Creadores de España, porque tiene un valor incalculable y el prestigio que da en el sector de la moda a nivel internacional. La moda de autor revaloriza los oficios artesanales que están detrás de los diseñadores como son los patronistas, las modistas que tenemos en los equipos. Y es que el sector el textil genera el 3% del PIB, por lo que es un sector importante en nuestro país”, ha señalado.

La feria ha comenzado este jueves y estará abierta hasta el domingo, con horario de 10:00 a 20.30, viernes y sábado, y de 10:00 a 18:30 el domingo. Así, durante el fin de semana se celebran desfiles de firmas locales y nacionales en directo.

