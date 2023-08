El PP rechaza “el cinismo” del PSOE al tratar el problema del agua en el norte de la provincia

El coordinador de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Córdoba, Francisco Acosta, ha rechazado este jueves “el cinismo” del PSOE al tratar el “grave” problema del agua que sufren los vecinos del norte de la provincia.

Según ha subrayado el popular en una nota, “no todo vale en política, y menos en una situación tan delicada como la que viven los vecinos de Pedroches y Guadiato”. “Las mentiras y las falsedades no van a ayudar a solucionar esta situación, aunque parece que lo que busca el PSOE es fomentar una guerra política en lugar de ayudar a solucionar la situación”, ha lamentado Acosta.

El coordinador del PP se ha referido así a las declaraciones del portavoz socialista en la Diputación, José Antonio Romero, y a la parlamentaria autonómica del PSOE Ana María Romero en las que “hacen una confrontación feroz con los gobiernos provincial y autonómico a costa del problema del agua”.

“Por ignorancia o por mala fe, el PSOE no quiere asumir que la Junta de Andalucía no tiene competencia sobre el agua de La Colada, ni de Sierra Boyera, son las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir los únicas competentes para actuar”, ha explicado el popular.

Al respecto, ha añadido que “el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, dispuesto a ayudar a solucionar los problemas del agua el norte, se ofreció hace meses a financiar la potabilización del agua de La Colada, sin ser de su competencias, tras la chapuza de unas obras de emergencia que han dado como resultado un agua no potable que no pueden beber más de 80.000 vecinos”.

Si bien, ha advertido de que “en ese momento, el PSOE desde la Diputación dio la callada por respuesta, y ha sido el gobierno del PP en esta institución provincial el que ha firmado ese convenio con máxima urgencia para dar solución lo antes posible a la potabilización del agua”.

Acosta ha recordado que “fue el PSOE en la Junta de Andalucía el que dejó sin hacer las conducciones de agua de La Colada”, mientras que “el Gobierno de Juanma Moreno ha mostrado su compromiso firme con esta obra que fue declarada de interés de la comunidad autónoma y que avanza siguiendo los plazos administrativos obligatorios”.

El canon del agua y reunión

“Habla la diputada socialista del canon del agua, y quizás no sepa que ese canon fue suspendido por el gobierno de Juanma Moreno para alivio de los bolsillos de los ciudadanos”, ha comentado Acosta, quien ha señalado que “era el PSOE en la Junta el que lo cobraba a los ciudadanos con la excusa de ejecutar obras hidráulicas que nunca se hicieron y que causaron muchas sanciones que han pagado los ayuntamientos andaluces y cordobeses”.

Asimismo, ha recordado al PSOE que “a finales del mes de junio se celebró una reunión en la sede de la Mancomunidad de los Pedroches para abordar la situación del agua, con la presencia del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, con los alcaldes de Pedroches y Guadiato, con los técnicos, con la Confederación Hidrográfica del Guadiana”.

“Esa reunión tuvo tres grandes ausencias, el presidente en funciones de la Diputación, Antonio Ruiz; el presidente en funciones de Emproacsa, Esteban Morales, y la CH del Guadalquivir”, ha explicado Acosta, quien ve “curioso que pidan mesas de trabajo y cuando se celebran no asistan los máximos responsables del PSOE en la materia”.

A su juicio, “queda demostrado que el cinismo del PSOE no conoce límites: dejaron sin hacer la red de conexión de La Colada, cobraban un canon pero no hacían las obras hidráulicas, reclaman actuaciones a quien no tiene competencias, critican a la Junta cuando ha ofrecido financiación para potabilizar el agua y reclaman una mesa de trabajo cuando no asisten a esas reuniones”.

Ante ello, Acosta ha subrayado que desde el PP no van a “perder el tiempo en guerrillas políticas”, pero no van a “tolerar la mentira, la manipulación y el alarmismo para causar más daño a los vecinos de Pedroches y Guadiato”. “Estamos trabajando duro, desde todas las administraciones donde gobernamos, para dar la mejor solución al problema del agua en el norte, ese es el compromiso que hemos adquirido con los vecinos de esos municipios y en ello seguiremos inmersos”, ha defendido.