El PP critica la "inacción" del presidente de la Diputación y le pide que trabaje por la provincia

El portavoz adjunto del PP en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha criticado este jueves "la inacción, la desgana y la parálisis" a la que el presidente de la institución provincial, el socialista Antonio Ruiz, "tiene sometidos a los cordobeses", y le ha pedido "que trabaje sin descanso para revertir la dramática situación que vive la provincia".

En este sentido y en rueda de prensa, Romero se ha preguntado "dónde está y a qué se dedica Antonio Ruíz, cuando los cordobeses sufrimos una crisis sanitaria sin precedentes con consecuencias económicas y laborales gravísimas".

"Parece ser que, en su condición de secretario general de los socialistas cordobeses --ha proseguido--, está más ocupado haciendo oposición a la Junta de Andalucía que en gestionar la Diputación, y más preocupado de los problemas internos del PSOE andaluz que de los problemas reales de los cordobeses".

Romero ha recordado que "el 80 por ciento de los pueblos de la provincia están cerrados a causa del Covid, casi el 40 por ciento de ellos tienen sus actividades esenciales cerradas por la crisis sanitaria, y hay más de 81.000 cordobeses sin empleo, 11.312 más que hace un año, y solo en lo que llevamos de 2021 un total de 1.530 personas han perdido su trabajo y la mayoría son mujeres".

Es más, según ha señalado, "sufrimos una verdadera hemorragia en el sector servicios, hay 6.192 trabajadores en ERTE, y sabemos que casi 10.000 cordobeses de los pueblos menores de 20.000 habitantes se han dirigido a los Servicios Sociales en el último año, cuando más del 40 por ciento nunca antes lo habían necesitado, y la gran mayoría son mujeres".

"Esta es la realidad de nuestra provincia --ha señalado--, y mientras tanto el presidente de la Diputación inaugura una exposición de arte o la delegada de Igualdad presenta un concurso de dibujo, como si nada ocurriera, como si no hubiese que tomar medidas extraordinarias ante esta gravísima situación".

Por ello, el PP insta al presidente de la Diputación "a trabajar sin descanso para ayudar a revertir esta realidad", ya que "los ayuntamientos de todos los signos políticos estamos solos y lanzamos un grito de auxilio al ayuntamiento de los ayuntamientos".

En este punto, Félix Romero ha afirmado que su partido "siempre le ha tendido la mano para trabajar por los cordobeses, y ejemplo de ello fue el Plan de Rescate Económico y Social que propusimos el pasado mes de noviembre, con ayudas específicas para los ayuntamientos y los autónomos, pero el PSOE votó en contra diciendo que no era el momento".

En opinión de Romero, la Diputación de Córdoba "no puede vivir en la opulencia mientras los ayuntamientos estamos haciendo frente a esta situación desde la indigencia", pues no tienen "recursos suficientes para dar respuesta a tantas situaciones dramáticas, y mientras tanto ha pasado más de un mes y la Diputación no ha puesto en marcha ningún programa extraordinario de rescate a los cordobeses".

Romero ha lamentado que, con este escenario, "vemos a Antonio Ruíz más preocupado por los líos internos del PSOE de Andalucía que de la situación de la provincia de Córdoba", y "resulta curioso que el PSOE de Córdoba haga caso omiso a las directrices del PSOE nacional, que ha pedido la dimisión de los alcaldes socialistas vacunados fuera del protocolo", preguntando el portavoz popular "cuándo van a dimitir esos alcaldes, o es que las reglas del juego son distintas dependiendo del partido político".

Junto a ello, Romero quiere "saber cuántas personas se han vacunado en la Diputación de Córdoba, a qué centros de trabajo están adscritos, qué responsabilidades tienen cada uno de ellos y cuántos liberados sindicales existen entre las personas vacunas", porque "en sanidad y en la vida es mejor prevenir que curar, y tenemos muchas dudas de la actuación del PSOE a nivel provincial y queremos que los cordobeses tengan las cosas claras".