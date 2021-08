El Pleno de Guadalcázar no se celebra por la negativa de seis de sus concejales

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalcázar que con carácter ordinario debía haberse celebrado el pasado jueves tuvo que posponerse ante el contacto directo con un positivo de coronavirus del alcalde de la localidad, Francisco Estepa. Este Pleno se volvía a convocar para este lunes 2 de agosto, ante la importancia de algunos puntos dentro del orden del día. Sin embargo, el Pleno ha tenido que volverse a posponer por no haberse reunido el mínimo posible para la celebración de dicha sesión. Y es que los cuatro concejales del Partido Popular y dos del grupo socialista se han negado a la constitución del mismo mostrando su malestar porque se hubiera convocado con carácter extraordinario y no ordinario.

Según ha explicado el portavoz del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Guadalcázar, Antonio Capdevila, los plenos extraordinarios no contemplan los ruegos y preguntas. Desde el Partido Popular no entienden si ha sido error del alcalde o error del secretario-interventor, pero han explicado que tendría que haberse celebrado sesión “ordinaria” y no “extraordinaria” e incluirse dentro del orden del día que esos ruegos y preguntas fueran a un próximo pleno que con carácter también extraordinario se celebrará el próximo lunes y en el que una vez cumplido el protocolo sanitario, sí podrá participar el alcalde.

Con esta situación, según las declaraciones de Capdevila, estos concejales se niegan a participar en ningún pleno extraordinario y quieren que la próxima sesión sea convocada con carácter ordinario, de lo contrario han explicado que se paralizarán asuntos importantes para el pueblo porque el pleno no se celebrará.

El alcalde de la localidad, Francisco Estepa, ha mostrado su sorpresa por esta situación, en primer lugar porque la convocatoria del pleno estaba pactada y la realiza la secretaría-intervención del Ayuntamiento siguiendo todos los preceptos que marca la normativa. En segundo lugar, se sorprende más aún, ha asegurado, teniendo en cuenta que en el pleno extraordinario ya se habían incluido esos ruegos y preguntas . No obstante, Estepa ha explicado que si bien es cierto que un pleno extraordinario no tiene porque llevar ruegos y preguntas, se ha comprometido a qué estos se incluyeran en el orden del día de este pleno extraordinario y también si así lo quieren los concejales que han mostrado su desacuerdo, incluirlos en el próximo pleno extraordinario de lunes que será cuando él esté presente.

Con esto, el alcalde dice no entender esta situación, pues las únicas diferencias que existen entre el pleno extraordinario y el ordinario son dos: que en el extraordinario no tienen porque incluirse ruegos y preguntas, pero que en este caso se han incluido tal y como ellos han solicitado, y la otra diferencia es que en el pleno extraordinario estos seis concejales no cobran los 321 Euros que cobran cada uno por pleno y en el ordinario sí.

Aún así el alcalde se ha comprometido, a qué si es cuestión económica, se pueda pactar y votar que este pleno extraordinario (puesto que tendría que haber sido ordinario) también otorgue esa dotación económica a estos seis concejales como ya ha sucedió en varias ocasiones durante la pandemia. Con lo que no entiende los motivos por los que no se ha celebrado el pleno de hoy y los motivos por los que estos seis concejales se niegan a participar en el del lunes. Si tanto la cuestión de ruegos y preguntas e incluso lo que tiene que ver con su pago está solucionando y además de manera previa a la convocatoria del pleno una vez se conoció su contacto con el positivo en coronavirus. Además explica el alcalde que estos asuntos se consensuaron tanto con el secretario como con el portavoz del partido Popular antes de convocar la sesión plenaria.

Pleno en 48 horas

El pleno que debía haberse celebrado este lunes, según normativa queda convocado para 48 horas después, con lo que el miércoles debería celebrarse y el próximo, el del lunes, se convocará a finales de semana porque hay que esperar a ver si se celebra o no el pleno que aún está pendiente.

Sobre las denuncias

Otro de los temas que el alcalde ha querido subrayar en su declaración el alcalde tiene que ver con la situación referente a las últimas polémicas que en torno al Ayuntamiento han aparecido en los medios de comunicación en estos últimos días y que tienen que ver con diversas denuncias. Francisco Estepa ha explicado que son temas que están en manos de la justicia y que hasta que no tenga el permiso de su abogado no puede referirse a ellos para no interponerse en estos procesos, pero que se aclarará de cara a los próximos días.