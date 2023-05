La plaga de conejos sigue creciendo y afecta ya a un tercio de la provincia de Córdoba

Un tercio de la provincia de Córdoba, especialmente la zona sur, tiene un problema con los conejos. La Junta de Andalucía ha publicado una resolución por la que se autoriza la caza extraordinaria de los conejos en un total de 25 términos municipales de la provincia de Córdoba donde los roedores son multitud y están provocando daños a los cultivos. La última vez que se publicó la resolución esta plaga afectaba a 20 términos municipales. Ahora son cinco más.

Por primera vez, en el listado aparece el término municipal de Córdoba capital, uno de los más extensos de la provincia. Eso sí, la caza se limita a la zona de campiña de la ciudad, que es muy amplia, y no a los enclaves de Sierra Morena donde el conejo silvestre es el principal alimento del lince ibérico.

Además, también se incluye por primera vez en el listado a los municipios de Almedinilla, Encinas Reales, Montemayor y Villa del Río. Todos están al sur del río Guadalquivir. Así, los términos municipales en los que se podrá cazar el conejo de manera extraordinaria son: Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, La Carlota, Castro del Río, Córdoba, Encinas Reales, Fernán Núñez, Guadalcázar, Iznájar, Lucena, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil, La Rambla, Santaella, La Victoria y Villa del Río.

Desde hace una década, la Junta de Andalucía autoriza la caza excepcional de conejos con el objetivo de reducir la población. Los colectivos ambientalistas insisten en que es casi imposible reducir el número de conejos, que provocan enormes daños a la agricultura ya que se alimentan de los brotes más tiernos, a través de las escopetas. Al contrario, reclaman su captura y traslado a zonas con menos población o el uso de hurones que los espante.

La caza del conejo se podrá hacer de tres maneras: con hurones, con aves de cetrería o con escopetas. En el caso de los hurones, el periodo hábil es todo el de caza durante todo el año. En cuanto a las escopetas, “el período hábil se amplía desde el 26 de noviembre hasta el 28 de abril”, pero no todos los días, sino los jueves, los sábados y los domingos. Con carácter general, el número máximo de personas cazadoras será de cinco por cada 250 hectáreas en cada jornada, pudiendo incrementarse en dos más por cada fracción de 100, según la resolución de la Junta. “No obstante, en aquellos terrenos cinegéticos donde la intensidad de los daños ocasionados requiera un mayor esfuerzo en la gestión, a instancias de la persona titular del coto de caza se podrá modificar dichos valores mediante la correspondiente autorización de la delegación territorial competente en materia cinegética”, señala.

Los cazadores podrán ir acompañados de perros, pero solo entre el 26 de noviembre y el 4 de febrero. En cuanto a las aves de cetrería, el periodo hábil se ampliará del 26 de noviembre hasta el 28 de abril. En este caso, se podrá cazar durante cualquier día de la semana.

