Los médicos de Atención Primaria en Palma del Río cumplen diez días de seguimiento de la huelga al 100%

Los médicos de Atención Primaria en Palma del Río (Córdoba) cumplen diez días de seguimiento de la huelga sanitaria al 100% entre su sprofesionales. En un comunicado este lunes, los profesionales médicos y médicas de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río - Peñaflor explican que persisten en su decisión de unión a la huelga sanitaria que dio su comienzo el pasado 20 de enero, propuesta por el Sindicato Médico de Primaria, “con entrega e implicación del cien por cien de profesionales facultativos de la unidad, tanto en Atención Primaria de adultos como en Pediatría, y junto al apoyo de los profesionales de urgencias y equipo DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias)”.

Exponen que “la Administración no ha previsto, hasta el momento, ninguna solución a los problemas concretos que le planteamos y que atañen directamente a la salud de nuestra comunidad”.

Recuerdan en su escrito público que el pasado 26 de enero, la Administración llegó a un acuerdo con diferentes sindicatos ajenos al convocante de la protesta, “donde consideramos que no se gestiona correctamente la solución de la problemática situación actual, pues se propone una atención de 35 pacientes en la jornada de mañana con una posible prórroga por la tarde si no se pudieran ver los restantes pacientes que asistieran después de esos 35 con cita médica”.

“Aclararemos, que serían vistos por los mismos profesionales en continuidad de la jornada laboral. Asímismo no se propone una mejora en cuanto al recurso que más necesitamos, el número de profesionales faltos, ni el incentivo económico que posiblemente en otras zonas sí se ofrezca y permita su cobertura de necesidades. Su propuesta no es muy diferente a la que vienen haciendo en los últimos años y que no sólo no permite mejorar la situación sino que cada vez vemos peor gestionada y más desbordada, perjudicando tanto nuestro buen ejercicio y salud propios, como el de la población”, sostienen.

Entretanto, el sábado 28 de enero tuvo lugar una concentración de profesionales médicos y médicas de Atención Primaria en Sevilla, que “superó con creces las expectativas y refleja la necesidad de mejorar ya nuestras condiciones laborales. Pedimos que no caigan en saco roto nuestras peticiones, y que no nos engañen con cortinas de humo en forma de promesas que no dan solución real a nuestro principal problema: la falta de médicos y médicas en nuestra unidad”.

Sobre la situación en Palma del Río - Peñaflor, dicen que se trata de “una zona de difícil cobertura, como venimos manifestando desde hace años, lo que la hace poco atractiva para los profesionales, que prefieren no venir a trabajar a ella o intentar su traslado hacia la capital en la mayoría de los casos. La única solución pasa por incentivar económicamente a dichos profesionales y mejorar las condiciones laborales actuales en la gestión de agendas”. Exponen que, “de no ser así, el problema se enquistará y seguirá en el futuro”.

Ahora inician esta nueva semana de huelga con el apoyo de Radio Palma - Cadena Ser, sindicato UGT, SMP, Plataforma Basta Ya Andalucía, Ayuntamiento y Alcaldía de Palma del Río y la secretaria provincial del PSOE de Córdoba. “Agradecemos dicho apoyo y queremos animar al resto de unidades y profesionales de Atención Primaria de Andalucía en la protesta por unas condiciones laborales dignas, un cumplimiento de propuestas y requisitos mínimos por parte de la Administración, así como una mejora en la calidad asistencial que merece la población cuando consigamos nuestros objetivos”.

Por último, agradecen “el apoyo de los pacientes, que entienden nuestra lucha desde hace años y nos acompañan en este momento, sabiendo que, esperemos en no muy largo tiempo, podamos devolverles la atención en la sanidad pública que merecen”.