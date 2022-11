Se mantiene la movilización contra “el deterioro” del Hospital de Peñarroya tras reunirse con Botella

IU y CCOO han anunciado que mantienen la manifestación de este sábado 5 de noviembre contra el “deterioro” de Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato y del área sanitaria de la zona, y que la protesta seguirá adelante con independencia de la reunión que han mantenido este miércoles con la delegada provincial de Salud, María Jesús Botella.

Si la idea era templar los ánimos y llegar a acuerdos, la escenificación por parte tanto de los convocantes como de la Junta invitan a pensar que no iba a cuajar. A primera hora de la mañana, el coordinador comarcal y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Ángel Cabrera, y el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, José Damas, explicaban que, más allá de la reunión prevista a mediodía, la manifestación se mantenía, pues dudaban de que la Junta fuera a cubrir todo lo que llevan meses demandando “de aquí al sábado”.

“Cuando se estabilice la situación, nosotros dejaremos de manifestarnos”, ha dicho Cabrera, que ha recordado que llevan meses denunciando “el desmantelamiento” de este centro hospitalario, que comenzó, a su juicio, tras disolverse las agencias sanitarias en la comunidad andaluza, entre ellas la que gestionaba este hospital, para pasar a depender del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Por su parte, María Jesús Botella tampoco ha querido esperar a la reunión y antes de la misma ha criticado “la estrategia de la movilización constante” y el “ruido y la crítica constante”. Botella ha pedido a los convocantes “que hagan aportaciones y pongan encima de la mesa soluciones a los problemas que ellos consideran que hay en el hospital de Peñarroya”, y ha defendido que es mejor “una reflexión serena, sentarse a hablar y ver cómo solucionar los problemas” que protestar constantemente.

Contratos de seis meses que no se cubren

Los sindicatos e IU sí que habían puesto sobre la mesa algunos de los problemas que a su juicio sufre este centro sanitario (y toda la zona del Guadiato) y también alguna solución, que pasa por reforzar el personal que allí trabaja.

José Damas ha recordado que, según los datos del Servicio Andaluz de Salud, en el hospital trabajan 148 profesionales, si bien, en unas recientes declaraciones, la delegada de Salud aseguró que en el centro había 101 empleados (25 enfermeros, 21 auxiliar de enfermería, 12 celadores, ocho técnicos especialistas en radiología, siete técnicos especialistas en laboratorio, 14 administrativos, más 14 personas de enfermería de refuerzo“.

Este déficit repercute directamente en el servicio, de manera que, en base a los datos aportados por CCOO, la comarca del Guadiato acumula una lista de espera de 1.967 personas de los que 1.800 aún están en la cola para ser derivados al especialista. “Los datos de lista quirúrgica son falsos y no cuadran con la realidad”, ha resaltado Damas.

“Los números no cuadran, pero en cualquier caso, el hospital necesita 177 profesionales para que estén todas las especialidades funcionando”, señalaba Damas, que ha recordado que el centro presente falta de profesionales en especialidades de Oftalmología, Radiología, Traumatología, Cardiología y Aparato Digestivo, y ha denunciado que se han suspendido las hospitalizaciones de Medicina Interna y se está derivando “a pacientes a Pozoblanco, al Reina Sofía y a la privada”.

Mientras tanto, las vacantes no se cubren, según el responsable de CCOO, porque se ofrecen contratos de seis meses de duración y que no incluyen plus de desplazamiento. “Si hay dinero para derivar a la privada, que lo destinen a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales. El problema es que los profesionales no quieren venir aquí porque prefieren irse a la privada, a otras comunidades o la Unión Europea, pero, si se le ofrecen mejores condiciones, se quedarán”, ha dicho.