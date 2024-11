Hornachuelos suspende la convocatoria de una plaza de técnico a la que se presentaba un concejal del gobierno local

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha suspendido cautelarmente el procedimiento de selección de una plaza de técnico de la Administración General para dicho Consistorio, convocatoria a la que se presentaba un concejal del propio gobierno municipal del Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH).

Recientemente, desde Izquierda Unida (IU) se había denunciado esta situación, señalando la convocatoria de esta plaza de técnico para “la que se postula el propio concejal de Personal y teniente de alcalde, Esteve Molina”. En contacto con otros opositores a este proceso selectivo, estos pedían la anulación de la convocatoria por distintas “irregularidades”, entre las que destaca el “conflicto de intereses que representa el hecho de que la secretaria del Ayuntamiento, presidenta del tribunal, esté evaluando al propio teniente de alcalde y concejal de Personal”.

Con todo, ahora un decreto de Alcaldía acuerda como medida cautelar la suspensión del procedimiento de selección, hasta tanto se reciba un informe solicitado a la Diputación de Córdoba sobre si procede admitir a trámite la petición de revisión de oficio de la resolución de aprobación de la lista definitiva de interesados admitidos y que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra esa resolución tres opositores presentaron alegaciones solicitando que se declare su “nulidad de pleno derecho” e “instando como medida provisional la suspensión del procedimiento hasta tanto se resuelva sobre la revisión de oficio”.

El edil dice que “el proceso es transparente y legal”

En sumomento y ante las acusaciones de IU, el edil delegado de Personal en el Ayuntamiento de Hornachuelos, Esteve Molina (GIH), ha afirmado que “todo el proceso de selección en el Ayuntamiento es transparente y legal”. Molina ha asegurado que “el proceso selectivo en cuestión se puso en marcha en 2022, por parte del anterior equipo de gobierno” y, “en ese momento, no tenía la intención de entrar en política y estaba en mi perfecto derecho de formar parte del proceso selectivo”.

“Otra cosa bien distinta sería --ha precisado-- si esa plaza se hubiera elaborado por parte de mi equipo de gobierno, pero es que no ha sido así y no hay ninguna normativa que me impida formar parte de un proceso selectivo que ya estaba en marcha cuando yo entré en este ayuntamiento como concejal”.