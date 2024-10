IU promueve un Pleno en el Ayuntamiento de Hornachuelos para aclarar “irregularidades” del gobierno local

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba), Ismael García, ha anunciado este miércoles, junto a la portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, que su grupo, junto a otros partidos de la oposición municipal, ha promovido la “la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Hornachuelos”, con el objetivo de “aclarar diversas irregularidades detectadas en la gestión del equipo de gobierno”, integrado por el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH).

Según ha informado IU en una nota, Ismael García ha explicado que el primer punto de dicho Pleno “abordará la problemática de los impagos y la falta de cumplimiento en la licitación del parque multiaventuras Río Secreto”, pues, “desde 2019, no se han abonado el canon fijo ni el canon variable estipulados en el contrato, un ingreso que pertenece a los vecinos de Hornachuelos y que el equipo de gobierno debería reclamar para beneficiar al municipio”.

Además, ha subrayado la “gravedad de otro tema clave: la reciente convocatoria de una plaza de técnico de administración general en la que se postula el propio concejal de Personal y teniente de alcalde”, Esteve Molina, lo cual supone “un acto de falta de ética, de poca moralidad y un claro conflicto de intereses”.

Por eso, “desde IU estamos en contacto con otros opositores que consideran que el proceso ha sido irregular y piden su anulación”, entendiendo que “en el proceso se encuentran tres irregularidades. La primera de ellas es que, aunque las bases establecían que la primera y segunda prueba se realizarían el mismo día, el anuncio oficial sólo incluía la primera, lo que generó indefensión entre los opositores, quienes se encontraron sorpresivamente con una segunda prueba en la misma jornada”.

Este cambio, según ha señalado García, “favoreció al teniente de alcalde, quien, al estar al tanto de la planificación completa, tuvo una ventaja injusta sobre los demás aspirantes. Además, en el proceso se registró un retraso de media hora en la llegada de los miembros del tribunal, situación que, además de ser una falta de seriedad y transparencia, compromete la igualdad en el desarrollo del proceso”.

Finalmente, IU ha aludido al “evidente conflicto de intereses que representa el hecho de que la secretaria del Ayuntamiento, presidenta del tribunal, esté evaluando al propio teniente de alcalde y concejal de Personal. ”No es ético que una trabajadora del Ayuntamiento, quien preside el tribunal, esté evaluando a un miembro del equipo de gobierno“, cuestionando García la imparcialidad de esta decisión.

Por su parte, Irene Ruiz ha cricitado “la falta de transparencia y las redes clientelares” que, a su juicio, caracterizan a los ayuntamientos donde no gobierna IU. “Es una constante ver cómo estos equipos de gobierno, especialmente del Partido Popular, gestionan los ayuntamientos como si fueran su cortijo, ignorando a la oposición y a la ciudadanía. En Pozoblanco, por ejemplo, acabamos de denunciar situaciones similares, y hoy nos encontramos en Hornachuelos enfrentándonos a irregularidades y falta de transparencia”.

Ruiz ha concluido subrayando el “compromiso de Izquierda Unida con una gestión transparente y responsable, defendiendo que las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares” y, por eso desde IU seguirán “denunciando estas prácticas allá donde no gobernemos, y trabajando para implantar un modelo de gestión que realmente responda a las necesidades de los vecinos”.

El edil de Personal de Hornachuelos afirma que “todo el proceso de selección es legal”

El edil delegado de Personal en el Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba), Esteve Molina (GIH), ante las acusaciones de IU y otros grupos de la oposición municipal de “irregularidades” en el proceso de selección de personal abierto en el Consistorio y en el que el propio Molina opta a una plaza de técnico de Administración General, ha afirmado que “todo el proceso de selección en el Ayuntamiento es transparente y legal, y si hay dudas hay fórmulas para denunciar sin montar un circo”.

En este sentido y a través de un comunicado, Molina, que es el primer teniente de alcalde del gobierno municipal del Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), ha asegurado que “el proceso selectivo en cuestión se puso en marcha en 2022, por parte del anterior equipo de gobierno” y, “en ese momento, no tenía la intención de entrar en política y estaba en mi perfecto derecho de formar parte del proceso selectivo”.

“Otra cosa bien distinta sería --ha precisado-- si esa plaza se hubiera elaborado por parte de mi equipo de gobierno, pero es que no ha sido así y no hay ninguna normativa que me impida formar parte de un proceso selectivo que ya estaba en marcha cuando yo entré en este ayuntamiento como concejal”.

Respecto a la falta de transparencia y publicidad en el proceso que alega la oposición, Molina ha dicho que “sólo hay que echar un vistazo al tablón de edictos municipal, al BOP, al BOJA e incluso al BOE para ver la convocatoria y su fecha (diciembre de 2022) y los requerimientos publicados respecto a la misma, entre ellos todos los concernientes a fechas de exámenes y convocatorias”, de forma que, “si la oposición se hubiera parado a mirar las cosas, se habrían dado cuenta”.

Después, según el relato de Molina, “las bases de la convocatoria se publicaron el día 10 de marzo de 2023 en el BOP, y el día 11 de abril de 2023 se publicó el extracto de la convocatoria en el BOE e, igualmente, los sucesivos anuncios de lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos, convocatorias de pruebas, apertura de sobres y calificaciones se han publicado de la misma forma conforme a la normativa vigente”.

Por tanto y en opinión de Molina “la convocatoria ha sido pública, transparente y legal, siguiendo todas las exigencias procedimentales para ello. Puede gustar más o menos a la oposición, pero no se puede engañar a los vecinos”.

En cuanto a que no se había informado a los opositores sobre la celebración del segundo ejercicio de la prueba y que se hizo “por sorpresa y sin previo aviso” el mismo día que el primer ejercicio, Molina ha recordado que en las bases de la convocatoria se establecía que “el primer y el segundo ejercicio se realizaban el mismo día, no corrigiéndose el segundo ejercicio a los aspirantes que no superen el primero”.

Por último, Molina ha dicho que no le corresponde a él “resolver los recursos presentados por los aspirantes, pero lo que está claro es que todos los aspirantes deberíamos leernos las bases”, añadiendo, en cuanto a que se haya puesto en duda por la oposición la transparencia del tribunal de la oposición, que el mismo “está constituido por un total de seis miembros, todos ellos funcionarios con habilitación de carácter nacional de distintos municipios de Córdoba y Sevilla, lo que es una garantía inexcusable de objetividad y transparencia”.

Respecto al posible conflicto de intereses que supone, a juicio de la oposición, que Molina sea el edil de Personal y opte a un puesto de técnico en el propio Ayuntamiento donde gobierna, Molina ha animado a la oposición “a que estudien detenidamente la normativa, sin hacer advertencias infundadas e incoherentes”.

“Es que deberían saberlo --ha concluido--, la mera relación laboral no supone un conflicto de intereses, de lo contrario, todos los procesos de selección de todos los procesos de estabilización de los últimos años serían nulos, porque se presentan trabajadores de los ayuntamientos y el tribunal lo conforman también trabajadores del mismo ayuntamiento, más aún cuando se ha garantizado el anonimato de todos los exámenes”.