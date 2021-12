El Gobierno calcula una inversión de 1.150 millones para construir una autovía entre Espiel y Badajoz

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado provisionalmente e incoado el expediente de información pública del estudio informativo que ha llamado Autovía A-81: Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel (Córdoba), preseleccionando una de las alternativas. El presupuesto estimado de las obras es de 1.153 millones de euros. Es decir, se prevé un coste aproximado de unos seis millones de euros por kilómetro.

Según ha informado el Ministerio de Fomento, próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del sometimiento a información pública a los efectos de lo previsto en el artículo 12.6 de ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y del artículo 36 de la ley 21/2013, de 29 de diciembre, de evaluación ambiental.

Con este estudio se busca mejorar el corredor entre Badajoz y Espiel, para lo que se han analizado diferentes alternativas, que actualmente se realiza a través de la carretera N-432, y que tiene una longitud aproximada de 200 kilómetros.

Asimismo, el Ministerio ha informado de que continúa trabajando en el estudio informativo del tramo Córdoba-Granada, quedando pendiente el tramo Espiel-Córdoba que se va a estudiar de forma independiente debido a la mayor protección ambiental existente en la zona. Este tramo no será autovía, ya que los estudios ambientales la hacen imposible. De esta manera, se buscará la posibilidad de que se convierta en un desdoble del tramo actual de carretera.

También, dentro de este corredor, Mitma ha priorizado la ejecución de la autovía GR-43 entre Granada y Pinos Puente. El tramo Pinos Puente-Atarfe de esta autovía se puso en servicio en verano del 2021, y las obras del tramo Atarfe-Granada se han licitado el pasado 17 de octubre.

