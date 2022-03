El foco de gripe aviar en Córdoba corresponde a una grulla

El delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Córdoba, Juan Ramón Pérez, ha asegurado este jueves que, hasta el momento, no hay "ningún foco de gripe aviar" que se haya declarado en explotaciones ganaderas o granjas de la provincia, y que solo se ha producido un positivo, el de una grulla silvestre, hallada muerta en el término municipal de Belalcázar.

Así y en un audio distribuido por la Administración autonómica, Pérez ha explicado que "a lo largo de esta mañana se ha producido una reunión por parte de los jefes de servicio de Sanidad Animal de Andalucía, para ver la evolución de la gripe aviar", y se ha constatado que "se mantiene un foco en la provincia de Sevilla, pero, en lo que respecta a la provincia de Córdoba podemos decir que a día de hoy no tenemos ningún foco de gripe aviar".

Sin embargo, según ha aclarado, "en el día de ayer si se constató en una grulla, un ave silvestre que se encontró muerta y que ha dado positivo en gripe aviar", aunque, según ha insistido el delegado, "en lo que son la granjas y explotaciones domésticas de la provincia de Córdoba no hay ningún foco declarado, ni nos encontramos con ninguna restricción de movimiento", ni tampoco "zonas de influencia por positivos de otras provincias".

En cualquier caso, según ha precisado Pérez, "si se detectase algún foco, pues seguiremos que los protocolos que ya están activos" y que implican que "tenemos a todas las oficinas comarcales en alerta, y se han visitado todas la explotaciones de la provincia y, de momento", se puede tener "la tranquilidad de que no hay ningún foco, pero también es cierto que debemos estar alerta, por si saltase algún positivo" y, en ese caso, "actuar con los protocolos que marca la normativa".

