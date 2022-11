Feria de los Municipios: la vuelta a la provincia en cuatro días

La Feria de los Municipios vuelve a Córdoba y desde este jueves ofrecerá al público cuatro días de actividades y muestras por las que recorrer toda la provincia. Los pueblos cordobeses han organizado un completo programa en el que exhibirán su riqueza tanto cultural como gastronómica en el Palacio de la Merced. Los asistentes podrán acudir a talleres, recreaciones teatrales o degustaciones de todo tipo de manjares, entre otras actividades.

La inauguración de la Feria de los Municipios llegará a la provincia este jueves 10 de noviembre a las 11:00. La apertura correrá a cargo de las autoridades y a las 12:00, tendrá lugar una degustación de productos locales organizada por el Ayuntamiento de Villa del Río. Una hora más tarde, los asistentes podrán disfrutar de una elaboración y degustación de croquetas de Almodóvar del Río a cargo del restaurante de San Luis, ubicada en el Patio Blanco.

A las 17:00 el Ayuntamiento de Castro del Río organizará una cata degustación de panes artesanales. A la misma hora, tendrá lugar la presentación zonas de escalada en Zuheros, organizada por este municipio. A las 18.00, se iniciará el showcooking a cargo de Rafael Lora, dueño del Restaurante Balma (Palma del Río). Además el Departamento de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil es el encargado de poner en marcha la Gala del Día de la Provincia 2022, a las 19:00. A las 20:30 los espectadores podrán disfrutar de la representación escénica “Efecto Mariposa”.

El segundo día de esta feria, los asistentes podrán participar en diversas actividades lúdicas y de interés: un taller de mosaicos organizado por el Ayuntamiento de Santaella o la presentación del II Salón Cofrade de Los Pedroches (Ayuntamiento de Hinojosa del Duque). Y además, la presentación de una web-app de Turismo en Almodóvar del Río. Además contará con la exhibición de graffiti sobre botas de vino reutilizadas a modo de lienzo. Los pequeños de la casa no se quedan atrás en esta feria y tendrán actividades enfocadas para ellos como Exprimin de Naranjas, organizada por el Ayuntamiento de Palma del Río, a las 12:00.

También a las 12:00, se presentará la X Ruta de la Tapa, organizada por el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. Y en esta misma hora, el consistorio de Fuente Tójar da a conocer la App de realidad aumentada Turismo Fuente Tójar. Junto a esto, también, a las 12:30, tendrá lugar la presentación del Tapa Tour y la Feria del Serranito, que correrá a cargo de El Carpio.

A las 13:00, desde Villaviciosa de Córdoba se explicará el proyecto Munitis que se fundamenta en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las instalaciones turísticas municipales.

A las 17:00, los municipios de Fernán Núñez y Peñarroya-Pueblonuevo presentarán sus app turísticas. Desde las 18:00 el Patio Barroco se convertirá en testigo de distintos espectáculos. Primero, con la actuación de rondalla (Ayuntamiento Montoro), y luego, a las 19:00 el Concierto Ateneo Belmezano. La agenda del viernes se cerrará con una Cata de Mojitos (Ayto Fernán Núñez) y una breve escenificación del “Halcón y la Columna” a las 20:00.

Llegado el fin de semana, la agenda se llena de actividades desde las 11:00 horas. Los asistentes podrán asistir a un taller de cajas nido con materiales reciclados (Ayto de Santaella), a un taller de cestería organizada por el consistorio de Posadas. A las 11:30, se realizará una actuación organizada por Fuente Tójar, “Los danzantes de San Isidro Labrador”.

Desde las 12:00 el día se desglosa en cuatro actividades; una cata dirigida de productos bioenérgeticos (Baena), una recreación histórica a cargo de personajes relacionados con la historia de Puente Genil, una demostración de encaje de bolillo por parte del Ayuntamiento de Torrecampo. Por último, habrá una demostración de artesanía en madera de olivo organizada por el municipio de Castro del Río.

A las 12:30, el Palacio de la Merced se trasladará a la época navideña y se presentará el V Belén Viviente de Torrecampo. En esta hora, los espectadores también podrán participar en la actividad de Tiro con Arco, organizada por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río. A las 13:00, el Ayuntamiento de Villanueva del Rey presentará el corto Fiesta de la Trassiega .A las 13.30, los espectadores podrán asistir a una masterclass de mantilla española organizada por El Carpio. Por parte del Ayuntamiento de Pedroche realizarán una elaboración y degustación de migas “tostás”.

A las 17:00, la nueva empresa Gin Moral 53 dedicada a la producción de ginebra en Puente Genil eleborará y dará a degustar un cóctel de ginebra de membrillo y Pedro Ximénez. Media hora más tarde, el ayuntamiento de Puente Genil volverá a hacer una recreación de su historia.

A las 18:00, la cantante belmezana Ángela Díaz homenajeará a Rocío Dúrcal y a Rocío Jurado. A esta misma hora, también se realizará una exhibición de Tiro con arco organizado por el Consistorio de Palma del Río. A las 18:30, se realizarán dos presentaciones: la del Parque Flamenco (Ayto Fuente Palmera) y del cártel Batalla de Munda (Montilla). Sobre las 19:30, los espectadores podrán asistir también a una cata sensorial de vino y música (Ayto de Montilla) y a la Zambomba de los Segaores (Ayto Luque). El día de sábado acabará con el desfile de Fuente Palmera de boda.

En la jornada del domingo 13 de noviembre, a las 12:00, Puente Genil seguirá con la recreación de su historia. Fernán Núñez por su parte, realizará una cata de cervezas artesanas. Durante las 12:30 destacarán tres actividades: tiro con arco organizado por Almodóvar del Río, el vídeo de promoción “Aguilar abre sus puertas” y la exhibición de kárate organizada por Palma del Río.

A las 13:00, tendrá lugar la Cata de Flores: en esta actividad de catarán diez flores comestibles con su maridaje particular con vinos de Montilla en los distintos estilos. A esta misma hora comenzará la Gran Huevada organizada por el Ayuntamiento de Villafranca a la vez que Espejo realizará una degustación de productos típicos. A las 13:30, tendrá lugar la degustación del plato típico “joecas” acompañado por vino de las bodegas de Aguilar de la Frontera. Y a las 16:30, el Ayuntamiento de Almódovar ha organizado un taller de pintado de azulejo andalusí.

A lo largo de las cuatro jornadas, en los estands de los distintos municipios se irán sucediendo actividades de promoción de los pueblos de la provincia.

