Endesa recibe el permiso para construir su gran planta fotovoltaica de Córdoba

Endesa, a través de su división de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha recibido la autorización provisional para la construcción de Carbo, la primera planta solar de la compañía en la provincia. La instalación, en la que Endesa invertirá 63 millones de euros se ubicará en los términos municipales de Almodóvar del Río, Fuente Palmera y Guadalcázar tendrá 90 MW de potencia instalada, lo que permitirá evitar la emisión a la atmósfera cerca de 16.236,01 toneladas anuales de CO2.

Según informó en su momento Endesa, el parque fotovoltaico de Carbo seguirá el modelo de sitio de construcción sostenible, cuyos materiales y elementos de obra se donarán posteriormente a los Ayuntamientos de Almodóvar del Río, Fuente Palmera y Guadalcázar para el uso de diferentes entidades.

El proyecto de Endesa está planteado también desde la fase de tramitación con medidas medioambientales preventivas que estarán coordinadas con el Servicio de Gestión del Medio Ambiente Natural de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Córdoba. Estas medidas pasan por el análisis de la avifauna local, la instalación de cajas nido, refuerzo poblacional de especies como el cernícalo primilla, mejora del de hábitats del entorno entre otras.

Además, Endesa tiene previsto realizar cursos de formación a desempleados de la zona en materia de renovables, para que puedan participar en la construcción de esta instalación y tener de este modo abierta una puerta a un sector como el renovable en crecimiento.

Endesa está ahora tramitando la documentación necesaria para poder empezar los trabajos de construcción en la segunda mitad de 2023.

