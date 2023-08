Emproacsa amplía al menos otros cinco meses más el contrato de camiones cisterna en el norte

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) busca una empresa que flete todos los camiones cisterna que son necesarios para abastecer de agua potable a los municipios del norte de la provincia que no disponen de este servicio. La compañía provincial ha publicado un pliego por el que busca una empresa que disponga de este servicio al menos durante cinco meses más. Para ello, ha librado un presupuesto de 430.000 euros con el que financiarlo.

Emproacsa fleta camiones cisterna desde que se prohibió el consumo de agua potable a los 80.000 vecinos del norte de la provincia. La Consejería de Salud emitió un informe en abril señalando los niveles de toxicidad en el agua tratada en Sierra Boyera. El embalse se había secado y el agua era bombeada desde La Colada. Pero la alta presencia de cianobacterias no se ha podido tratar por lo que el consumo de agua es perjudicial.

Desde abril, los camiones cisterna llegan a 24 poblaciones del norte de la provincia. El servicio se ha ido modificando, pero en esencia a cada vecino le corresponden al menos cinco litros de agua potable al día. Ahora mismo Emproacsa presta servicio a través de 12 rutas para cubrir todo el mapa de las comarcas de Los Pedroches y del Valle del Guadiato. Pozoblanco tiene el servicio de agua potable externalizado y los camiones cisterna los presta la empresa adjudicataria. Los camiones cogen el agua desde Montoro y Villafranca de Córdoba, además de en la zona de Villaharta y El Vacar (en este punto el suministro sale del embalse de Puente Nuevo), en las estaciones potabilizadoras que posee Emproacsa.

En junio, Emproacsa dejó de prestar un servicio diario en todas las rutas, algo que tuvo que reactivar cuando este verano hubo una avería en el bombeo desde La Colada y apenas salía agua del grifo, aún sin ser potable, de los grifos de estas dos comarcas. Actualmente, el bombeo se ha resuelto, pero el agua sigue sin ser potable.

Emproacsa trata de potabilizar el agua. Para ello está probando con un sistema de ósmosis que, de momento, no ha dado el resultado deseado. El agua volverá a ser potable cuando llueva, según empiezan a asumir los técnicos. Cuando se vuelva a poder extraer agua desde Sierra Boyera la potabilización será más sencilla.

