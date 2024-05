Los ecologistas insisten en que El Cabril no es el lugar adecuado para un cementerio nuclear por las filtraciones de agua

“El movimiento ecologista de Córdoba nació contra El Cabril, llevamos en el ADN una crítica contundente y continuada a esta instalación. Y siempre hemos insistido en que no está en un lugar adecuado”. Quien habla así es Juan Escribano, el portavoz de Ecologistas en Acción en Córdoba, que ve cómo de nuevo es noticia una nueva filtración de agua en el almacenamiento de residuos nucleares que se ubica en la Sierra Albarrana en Hornachuelos (Córdoba).

Ecologistas recuerda que es algo que no ocurre por primera vez y que se debe al terreno donde se levanta El Cabril. Ya ocurrió en diciembre de 2017 y en la primavera del 2020. Ahora ha vuelto a pasar en la primavera del 2024. A pesar de las millonarias inversiones en la reparación e impermeabilización de la Celda 29 del centro de almacenamiento de residuos radiactivos, cuando se producen precipitaciones intensas en la zona, el agua de lluvia acaba filtrándose. Este jueves se conocía a través de elDiario.es que las fuertes lluvias del pasado marzo provocaron un derrumbe en una zanja durante unas obras y el problema de las filtraciones ha vuelto a reproducirse en esa instalación. La celda almacena residuos de muy baja actividad y acumula sobrecostes millonarios desde que se amplió a finales de la pasada década.

“El lugar es extremadamente inseguro”, advierte Ecologistas en Acción, al explicar que se trata de “una zona con bastantes aguas subterráneas” y que, por ello, esta no es la primera vez que se producen filtraciones en las celdas de los residuos radiactivos. “Es muy probable, aunque los técnicos no nos lo aclaran, que haya un venero y cuando hay lluvias, se producen esas filtraciones”. Y alerta de que, si con las filtraciones el agua ha entrado, “tiene que salir, y no sabemos si ha estado en contacto con residuos, o cómo actúa ese agua con determinados materiales”.

“Zona de alta actividad sísmica”

Para ellos, llama la atención que El Cabril sea “en teoría una de las instalaciones más seguras que es capaz de construir el ser humano y, a pesar de eso, se producen esas filtraciones. Esto nos dice que no es el lugar apropiado”, asevera Escribano.

Tampoco lo es, creen, porque como vienen señalando desde Ecologistas durante años, “es una zona de alta actividad sísmica. Y si estamos hablando de residuos como los de media intensidad, con actividad durante centenares de miles de años, eso es un riesgo evidente”.

Y, a todo ello, suman el hecho de que “aunque lo parezca, El Cabril no están tan alejado de núcleos urbanos. En línea recta -que es como se propagaría la radioactividad, no por carretera-, Córdoba está a pocos kilómetros, y cerca de las instalaciones hay otros municipios bastante poblados”.

Escribano recuerda cómo a la hora de instalar el cementerio nuclear en la provincia de Córdoba, “se empezó diciendo que iba a almacenar solo residuos nucleares de baja y muy baja intensidad. Ya se vio que no ha sido así, sino que también se almacenan aquí los de media intensidad. Y eso significa centenares de miles de años de actividad”. “Eso ya es un problema, porque los residuos estarán activos más de 200.000 o 300.000 años. Eso siempre va a generar problemas”, sentencia.

Para Ecologistas, “la única solución para la basura radiactiva es no generarla. Todo lo que sea generarla, incrementa el problema”, a la hora de su gestión y deshecho. “El Cabril es símbolo de la gestión de residuos nucleares y de la manera que tienen las administraciones públicas cuando nos tratan de vender que no es tan peligroso como nosotros advertimos”.

IU: “El Cabril es una infraestructura insegura”

Tras conocerse esta nueva filtración en El Cabril, desde Izquierda Unida señalan que este hecho “viene a demostrar que el Cabril es una infraestructura insegura y que genera problemas de seguridad graves para la provincia de Córdoba”.

En opinión del coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, lo ocurrido “viene a constatar una realidad y es que El Cabril no puede ser ampliado”. Por ello, la formación rechaza “esa operación que pretende ampliar El Cabril, cuando se está demostrando, a pesar de las inversiones millonarias para intentar solucionar varios problemas que se vienen repitiendo de forma paulatina, es inviable el cementerio nuclear y, por lo tanto, su ampliación”.

Con todo, IU avanza que llevará este asunto a diferentes instancias y pedirá al Gobierno que haga una valoración real de la situación de la situación de El Cabril. En ese sentido, Pérez solicita que se “empiece a estudiar la viabilidad de que no es posible la ampliación del cementerio, por el bien de nuestra provincia y, sobre todo, por la seguridad y nuestra salud pública que está cada día poniéndose más en peligro”.