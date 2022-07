Dolores Amo se convierte en la nueva alcaldesa de Montoro

La vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, se ha convertido este martes, en un Pleno de investidura en el que no se ha presentado ningún otro candidato, en la nueva alcaldesa de Montoro (Córdoba), tras la renuncia de la hasta ahora regidora, la también socialista Ana María Romero, recientemente elegida parlamentaria andaluza.

En este contexto y en su discurso de investidura, Dolores Amo, ha prometido ser “una alcaldesa de calle, porque la mejor forma de conocer los problemas de la gente, de conocer sus demandas y sus anhelos, para poder dar una respuesta eficaz desde el Ayuntamiento, es estar con vosotros, en vuestro día a día, como siempre he venido haciendo”.

Tanto es así que no ha comenzado su intervención, como dicta el protocolo, saludando a las autoridades presentes, como el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; la delegada en funciones del Gobierno andaluz, María Jesús Botella; la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela, y numerosos alcaldes de la provincia, sino que se ha dirigido a sus vecinos de Montoro, ya éstos que son, según ha subrayado, “la única razón” que la ha movido “a asumir esta responsabilidad”.

En este sentido, Dolores Amo ha manifestado su “firme compromiso de seguir defendiendo y apoyando a Montoro, así como al resto de los municipios cordobeses”, desde su responsabilidad en la Diputación de Córdoba“, si bien ha asegurado que su ”dedicación y entrega“ en la Alcaldía de Montoro ”será absoluta“.

“Ninguna de las dos responsabilidades --ha señalado-- irá en detrimento de la otra, pues no quitaré ni un solo segundo de trabajo ni a una ni a otra, sino que duplicaré mi disponibilidad y mi dedicación”, aunque ha insistido, respecto a la que será su labora como alcaldesa, en que la ejercerá “desde la cercanía, desde la calle, de cerca y cara a cara”.

Dolores Amo, que además de agradecer el apoyo de sus compañeros de partido y de su familia, ha subrayado especialmente la “generosidad” del portavoz municipal socialista, Antonio Javier Casado, ha dicho que afrontará el reto de la Alcaldía con su “experiencia” y su “dedicación”, pero también con su “compromiso de escuchar, y de incorporar en este camino que hoy iniciamos, a todo aquel que quiera aportar y que quiera construir, sin mirar otra cosa que no sea el compromiso por y para Montoro”.

De hecho, su objetivo como alcaldesa “no es otro que seguir haciendo de Montoro una ciudad referente de nuestra provincia y de Andalucía, una ciudad moderna, pero respetuosa con su historia, cuidando sus tradiciones y preservando su cultura, una ciudad acogedora, justa y solidaria, una ciudad sostenible, que no solo cuide de nuestro pasado y afirme nuestro presente, sino que también mire por el futuro”.

Eso implica trabajar por el “enorme potencial, en muchos sentidos”, que tiene Montoro, “con una agroindustria potente, con un tejido empresarial competitivo, al que debemos ayudar e incentivar para seguir creciendo, y con ello generando nuevas oportunidades, generando más actividad y afianzando e impulsando la creación de empleo”.

Igualmente, ha destacado el “potencial turístico de primer nivel” de Montoro, “que también debemos apoyar para afianzarlo”, en una localidad que cuenta también con un “legado cultural y patrimonial extraordinario, con unas tradiciones únicas” y “con un entorno privilegiado, que debemos preservar y cuidar, siempre desde el máximo respeto, porque tenemos que proteger nuestras potencialidades naturales, medioambientales y las actividades en la naturaleza, como el turismo activo o la caza, porque si, defenderemos una caza regulada y planificada, como elemento de desarrollo económico y social”.

Todo ello en el marco del “programa electoral con el que el Partido Socialista, mi partido, se presentó a las elecciones del pasado 2019, resultando la fuerza más votada, y dando cumplimiento así a la confianza depositada en las urnas”.

Así, según ha señalado, “en este año de mandato que queda por delante, vamos a impulsar importantes medidas de apoyo a las familias, de apoyo al tejido productivo, al comercio, a los hosteleros y a los autónomos, de apoyo a nuestros agricultores y a nuestro campo, a nuestra cultura, al deporte, a la protección social, a los políticas de igualdad y a nuestra juventud, que estará en el centro de mi atención y de mi acción política, porque ellos no solo están llamados a protagonizar el futuro de Montoro, merecen ser protagonistas también del presente”.

Todo esto, según ha concluido, “lo haremos con el compromiso de no hacerlo solos desde el Ayuntamiento, porque vuestra alcaldesa, no va a cejar ni un instante en buscar los recursos necesarios, donde los haya, para seguir invirtiendo en nuestro municipio, para mejorar los servicios públicos, para mejorar las infraestructuras, y para crear un entorno donde el emprendimiento y las iniciativas que los montoreños y montoreñas tengan y encuentren una oportunidad de ser desarrolladas”.

