Solo diez municipios cordobeses tienen una tasa de contagio superior a 500 casos

Solo diez municipios de la provincia de Córdoba mantienen una tasa de contagio superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Según la normativa andaluza, eso significa que no podrán levantar su cierre perimetral este fin de semana si se mantiene así la tasa de contagio.

Los diez municipios son los siguientes:

Conquista

Fuente-Tójar

Zuheros

Luque

Valsequillo

Espejo

La Guijarrosa

Pedroche

El Viso

Montilla

Cuatro de estos municipios tienen una tasa de contagio superior a los 1.000 casos: Conquista, Fuente Tójar, Zuheros y Luque. En estas localidades, por tanto, no se podría abrir la hostelería ni el comercio no esencial hasta que no mejore la situación.

Ahora mismo, la tasa de contagio en la provincia de Córdoba está en 281 casos por cada 100.000 habitantes. Son 27 puntos menos que el día anterior, según la información oficial de la Consejería de Salud y Familias.

El distrito sanitario con la peor tasa de contagio es el de Córdoba capital, donde hay una media de 319 casos por cada 100.000 habitantes. El siguiente es el del distrito Sur con 290 casos y el del Norte con 237. Mientras, en el distrito Guadalquivir están en 183 casos.

Por último, ya son ocho los municipios que no han registrado ni un solo positivo en las dos últimas semanas. Son los siguientes: