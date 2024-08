Córdoba tiene la tasa de mortalidad por calor más alta de Andalucía

La provincia de Córdoba se sitúa en el top de territorios españoles que más sufre las peores consecuencias del calor: es la provincia andaluza con la tasa de mortalidad más alta (la tercera de España) y la cuarta provincia en número de muertes por las altas temperaturas.

Los datos, publicados por elDiario.es a partir de un estudio de la revista Nature Medicine y liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), son tremendos. Un total de 227 personas murieron en Córdoba el año pasado a consecuencia del calor. En números absolutos, esta cifra solo la superan territorios con mucha mayor población: Barcelona y Madrid. También Gran Canaria está por delante de Córdoba en este ranking.

En cuanto a la tasa de mortalidad por millón de habitantes, Córdoba es la tercera provincia de España, con 284 muertes por calor por millón de habitantes. Es la líder indiscutible de Andalucía, y a nivel nacional sólo le supera Ciudad Real y Gran Canaria.

A nivel nacional, en el año 2023, 8.352 personas (5.180 mujeres y 3.165 hombres) fallecieron en España por causas atribuibles al calor, lo que nos sitúa como el segundo país con mayor número de muertes de este tipo.

El estudio cifra en 47.690 las muertes estimadas atribuibles a las altas temperaturas en 2023, el año más cálido registrado a nivel mundial y el segundo más cálido en Europa, la mayoría de ellas —más del 57% , unas 27.000 muertes— en dos episodios de altas temperaturas a mediados de julio y finales de agosto.

Los autores del trabajo han empleado registros de temperatura y mortalidad de 823 regiones de 35 países europeos durante el periodo 2015-2019 para ajustar modelos epidemiológicos y estimar la mortalidad relacionada con el calor en cada región europea durante todo el año 2023. La cifra es la segunda más alta en el periodo 2015-2023, detrás de 2022, cuando se registraron más de 11.000 fallecimientos. La principal diferencia es que aquel verano de récord se caracterizó por temperaturas extremas persistentes en la parte central de la estación desde mediados de julio hasta mediados de agosto, mientras que en 2023 no se registraron grandes anomalías térmicas durante las mismas semanas.

El equipo científico señala que la vulnerabilidad al calor de las sociedades europeas ha disminuido progresivamente a lo largo del presente siglo y estima que, sin estos procesos de adaptación de las sociedades, la carga de mortalidad relacionada con el calor durante el pasado año habría sido un 80% mayor. Sin embargo, los investigadores apelan a la necesidad de aplicar de manera urgente estrategias encaminadas a reducir aún más la carga de mortalidad de los veranos más cálidos que se avecinan.

