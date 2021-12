La CNMV pide al Ayuntamiento de Belmez que tramite la licencia de una gasolinera

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido una resolución instando al Ayuntamiento de Belmez a que tramite la licencia urbanística que ha pedido una empresa para la instalación de una gasolinera en el municipio.

A través de un escrito presentado el día 21 de octubre de 2021 en el Registro General del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se informó "sobre la barrera a la actividad económica que supone la inactividad del Ayuntamiento de Belmez para emitir una cédula urbanística y un certificado de compatibilidad urbanística solicitados para un proyecto de instalación de estación de servicio en dicho municipio", señala la CNMV.

A juicio de la Comisión, para el caso de que el proyecto del interesado cumpliese con los requisitos exigibles, "la ausencia de respuesta a los informes urbanísticos solicitados estaría suponiendo una demora para el inicio de los trabajos, de modo que se debería resolver dicha solicitud, favoreciendo, en su caso, el inicio de la actividad. En cambio, si dicho proyecto no cumpliese los requisitos establecidos normativamente, se debería señalar expresamente la razón imperiosa de interés general que con ello se pretende salvaguardar así como eventualmente el modo en que tal incumplimiento pudiera ser subsanado".

Ante ello, se insta al Ayuntamiento de Belmez a tramitar la licencia y decidir de manera urgente si la actividad es o no preceptiva.

