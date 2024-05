El centro de acogida canina de Lucena busca un cuidador con disponibilidad para guardias de 24 horas

El centro de acogida canina de Lucena busca, a través del Servicio Andaluza de Empleo (SAE) un cuidador con disponibilidad las 24 horas del día, en los casos de guardia, cuya labor principal será la limpieza del recinto y la alimentación de los animales.

Este centro se encuentra en la falda de la Sierra de Aras y lo gestiona la empresa concesionaria Requerey-Vacas. Ofrece servicio tanto a Lucena como a 52 municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba. Actualmente cuenta con unos 150 perros que, en la mayoría de los casos, llegan con problemas o con enfermedades.

El trabajo de cuidador implica disponibilidad 24 horas para atender llamadas de recogida de animales cuando se esté de guardia, transporte al centro de acogida o a la clínica veterinaria, y manejo de animales potencialmente peligrosos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!