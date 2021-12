Un brote en una residencia de personas con discapacidad obliga a aislar a medio centenar de internos

El coronavirus ha vuelto a provocar el aislamiento de usuarios de residencias de ancianos y otras afecciones en la provincia de Córdoba, según el último informe semanal que elabora la Consejería de Salud y Familias del gobierno andaluz. En concreto, en la provincia de Córdoba hay ahora mismo un total de 49 personas aisladas en prevención, después de decretarse un brote de contagios de Covid 19 en una residencia de psicodeficientes Priego de Córdoba.

Así, el último informe semanal que elabora la Consejería de Salud y Familias ha detallado que en la residencia Esparragal hay un total de ocho usuarios que se han contagiado. Además, también constan otros dos trabajadores que han dado positivo en coronavirus.

En total, en la provincia de Córdoba constan nueve usuarios de residencias que han dado positivo en Covid 19. El otro usuario vive en la residencia de mayores la Fraternidad de Córdoba capital, según detalla el gobierno andaluz en su parte semanal.

En toda la provincia hay otros 12 trabajadores más que han dado positivo en Covid 19 durante esta semana. Además, otros ocho tienen síntomas o sospechas de haber contraído la enfermedad, sin que de momento conste su positivo, según el mismo documento.

Eso sí, la buena noticia, de momento, es que de los nueve usuarios de residencias en Córdoba contagiados no hay ni uno que haya tenido que ser ingresado a causa de un agravamiento de la enfermedad.

