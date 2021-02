El BOJA publica el cierre de otros cinco pueblos a partir de la madrugada de este martes

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) acaba de publicar la resolución extraordinaria de la Delegación Provincial de Salud en Córdoba que ordena el cierre perimetral de otros cinco municipios y de bares y hostelería en tres pueblos de la provincia de Córdoba.

Así, Bujalance, Pedro Abad, Priego de Córdoba, Aguilar y Puente Genil pasan a cierre perimetral. Además, Zuheros, Cabra y Castro del Río pasan de cierre perimetral a clausura de comercio, hostelería y actividad no esencial. Las restricciones tendrán efecto a partir de la madrugada de este martes al miércoles. Desde entonces, los vecinos de estos nueve municipios no podrán salir de su término municipal sin causa justificada (ir al médico, exámenes, acudir al trabajo…) y los vecinos de tres de estos nueve municipios tampoco podrán ir al bar o a un comercio que no sea una farmacia o un supermercado.

Según el criterio decidido por la Junta de Andalucía, todos los municipios que tengan una tasa de contagio superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas se cerrarán perimetralmente.

En esta situación, en estos momentos, están los siguientes 33 municipios: Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Añora, Belalcázar, Bujalance, Carcabuey, La Carlota, Córdoba, Doña Mencía, Dos Torres, Espejo, Fuente La Lancha, La Granjuela, Guadalcázar, El Guijo, Hornachuelos, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montilla, Palenciana, Pedro Abad, Posadas, Priego de Córdoba, Puente Genil, Santaella, Santa Eufemia, La Victoria , Villafranca de Córdoba, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

Pero hay otros 28 pueblos que tendrán que cerrar todos sus establecimientos salvo los considerados esenciales. Alcaracejos, Almodóvar del Río, Belmez, Benamejí, Los Blázquez, Cabra, El Carpio, Castro del Río, Encinas Reales.,Fernán-Nuñez, Fuente Obejuna, La Guijarrosa, Hinojosa del Duque, Iznájar, Montemayor, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Torrecampo, Villanueva del Duque, Zuheros.

Este miércoles se produce también la primera salida de cierre perimetral de una localidad cordobesa. Es el caso de Espiel.

Mientras tanto, toda la provincia está cerrada perimetralmente. Los municipios con una tasa de contagio inferior a 500 casos por cada 100.000 habitantes sí que podrán salir del municipio. En todos los municipios de la provincia, salvo aquellos con una tasa de contagio superior a los 1.000 casos, el horario de la hostelería y el comercio establece que tienen que cerrar a las 18:00. El toque de queda es a las 22:00.