La Autovía del Olivar cumple 14 años sin nuevos tramos en Córdoba

Desde el año 2009 no se ha construido ningún nuevo tramo de la Autovía del Olivar a su paso por la provincia de Córdoba. De hecho, en 2009 se concluyeron las obras del único de esta vía que hay en servicio a su paso por Córdoba, el que une la zona sur de Cabra con Lucena. El resto de esta carretera, que se proyectó a principios de siglo, sigue pendiente de ejecución.

Esta pasada semana, se ha aprobado una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía en el que se ha instado a la Junta de Andalucía a reiniciar los trabajos para la construcción de una autovía que en su tramo general lleva ocho años parada. El último tramo que se construyó fue el de Mancha Real, en la provincia de Jaén. En Córdoba, todos los proyectos que se redactaron hace más de una década han caducado y hay que rehacerlos.

El gobierno andaluz asegura que en la zona de Puente Genil se han reiniciado los trabajos para la construcción de un tramo muy demandado. La Autovía del Olivar se consideró como una obra muy necesaria para conectar las agrociudades del interior de Andalucía. El proyecto arranca en Úbeda, en Jaén, y acaba en Estepa, Sevilla, en la A-92. El objetivo es conectar ciudades de un tamaño medio y con una gran potencia económica.

En Córdoba, la Autovía del Olivar entra por Alcaudete, cruza la N-432 y enlaza con Luque, Doña Mencía, Cabra, Lucena y Puente Genil. Ninguno de estos tramos, salvo el que une el sur de Cabra con Lucena, está hecho o en proyecto. Al contrario, los proyectos se están redactando ahora, después de ocho años de parálisis en la obra, con una importante demanda por parte de los alcaldes de la zona.

En principio, el primer tramo que se construiría sería el de Alcaudete y su conexión con Luque, de 21 kilómetros. Puente Genil demanda también la construcción de su variante, que aliviaría la actual, donde se concentra una gran cantidad de accidentes.

El gobierno andaluz señaló el jueves que los proyectos se están reiniciando. Pero la mayor parte de ellos no se iniciarán en un plazo corto de tiempo. Entre la redacción del proyecto y su entrega pasa una media de dos años, con otro año más para su adjudicación y el tiempo que se tarde en la construcción. La Autovía del Olivar, por tanto, puede convertirse en un proyecto de más de 20 años de historia.

