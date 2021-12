Los vecinos denuncian el cierre "por inundación" del edificio de la antigua Normal de Magisterio

Los vecinos del distrito Sur han informado de que este viernes a media tarde se ha cerrado al público "todo el recinto completo" del edificio de la antigua Normal de Magisterio, presuntamente "por inundación de la tercera y cuarta planta y la parte infantil de la biblioteca", que abrió sus puertas hace unas semanas.

Según señalan los vecinos en un comunicado, "el agua no caía como goteras, sino a raudales" en este espacio, que ha sido cerrado al público. "Más bien parecía un diluvio, el aire acondicionado sigue sin arreglarse, y a pesar de cortar el agua, hasta que no se vaciado el suministro el agua no ha dejado de caer", señalan desde el distrito Sur, que recuerdan que "este verano ya desalojaron por la misma situación y, mientras se realizaban los arreglos el personal estuvo teletrabajando".

Advierten además que no es la primera vez, que "el techo se cayó cuando encendieron el aire acondicionado en verano" y alertan de que "con la humedad se puede caer el techo o un cortocircuito provocar alguna desgracia".

Por ello, el próximo lunes 13 se reúne el Consejo de Distrito Sur y nuevamente va a pedir el Informe de Salud Laboral del Consistorio, solicitado ya por registro de entrada y elevado a la Junta municipal de distrito. "No tenemos conocimiento de su contenido, solo teníamos entendido que hasta que no se subsanaran las deficiencias en el inmueble en materia de seguridad de la antigua Normal de Magisterio no se podía utilizar el mismo", han señalado.

Recuerdan que "es la tercera vez" que piden el informe, y cuestionan, "si salud laboral está al tanto de todo esto, como lo sigue permitiendo". "Hablamos de una obra reciente, donde no se entiende tantos desperfectos y sobre todo que se ponga en peligro la seguridad de los empleados", señalan.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Córdoba, han señalado que lo ocurrido responde a "un posible problema de presión en la bomba en la máquina de climatización del agua caliente". Confirman que, a raíz del problema "se cortó de inmediato y se ha puesto en conocimiento de la empresa adjudicataria, que es a quien le compete la reparación".

Según el Consistorio, "el lunes a primera hora esta empresa procederá a la revisión para ver el alcance de la avería y solucionarlo de inmediato, ya que es una maquina nueva y de alta tecnología".