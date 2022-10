Vecinos del centro elevan una queja al Ayuntamiento y piden información por los incidentes de la procesión de La Paz

El Consejo de Distrito Centro ha registrado un escrito enviado a la Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba en el que eleva una queja por las molestias sufridas por los vecinos por la procesión de la Hermandad de La Paz el pasado 15 de octubre y pide información al Consistorio al respecto de la investigación sobre los incidentes ocurridos, con el lanzamiento de pirotecnia no autorizada hasta en cinco ocasiones durante la noche.

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el Consejo de Distrito Centro hace suyas las quejas previamente expresadas por la Asociación de Vecinos Regina-Magdalena y señala que “la procesión de la Virgen de la Paz y Esperanza celebrada durante la tarde-noche-madrugada del pasado día 15 de octubre conllevó varios incidentes que provocaron grandes molestias para las personas que habitamos o que visitan una parte importante del Casco Histórico”.

En ese sentido, apuntan que la celebración de la procesión sutvo “un horario muy amplio, que ocupó gran parte de la tarde, la noche y la madrugada, quizás unas 12 horas, lo que supone cortes de tráfico, ruidos, etc. durante ese tiempo en sitios diversos del Casco Histórico”. Asimismo recuerdan el “uso de petardos y otros elementos pirotécnicos a horas intempestivas, con el consiguiente ruido y peligro de incendios”, además de “la ocupación masiva del espacio aéreo con pancartas, farolillos y otros elementos, que en ocasiones podían conllevar la incorrecta utilización de la bandera española y en todo caso una excesiva proliferación de objetos”.

Por todo ello, el Consejo de Distrito Centro ha elevado una queja al Ayuntamiento y, a la vez, ha solicitado información “sobre el alcance de la solicitud de la autororización de la procesión: persona o colectivo que la solicita, fecha, objeto, horario, recorrido, pancartas y anuncios, y otras circunstancias de la solicitud”, además de conocer los detalles de la autorización por parte del Consistorio: “Departamento municipal y responsable que la autoriza, fecha, horario autorizado, recorrido y otras circunstancias de la autorización”.

Junto a ello, los vecinos reclaman conocer los “medios en los que se ha hecho pública la autorización para el conocimiento de la ciudadanía al afectar a la vida y convivencia habitual en esta zona de la ciudad”, además de toda la información “sobre las actuaciones concretas emprendidas por el Ayuntamiento ante las incidencias negativas ocurridas y que considere al Consejo de Distrito Centro parte interesada en los expedientes informativos o disciplinarios que se tramiten”.

Para futuros eventos, los vecinos afectados piden al Ayuntamiento que “las posibles autorizaciones para este tipo de actividades (procesiones o similares fuera de la Semana Santa) se acoten en una duración razonable y en un horario que no rebase las 23:00 horas, eviten su proliferación a lo largo del año, eviten las molestias de ocupación masiva del espacio público, ruidos y otras”.

Y que el Consistorio “informe de forma continuada de las autorizaciones de éste y cualquier tipo de actividades en la vía pública, en un apartado visible de la web municipal y al menos con tres días de antelación a su celebración”.

