Vecinos del Campo de la Verdad piden a Torrico que se retracte de sus declaraciones sobre el vandalismo

La asociación vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino ha publicado un comunicado de prensa en el que alegan que no tienen “más remedio que salir a criticar las palabras de Miguel Ángel Torrico, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, quien el pasado martes, tras retirar las letras que componían el photocall con la palabra Córdoba de la zona en torno a La Calahorra, manifestó que éstas habían sufrido vandalismo por parte de vecinos que no estaban de acuerdo con su colocación. ”Todo ello mientras tenían que desmontarlas por motivos de seguridad, en concreto, tras caerse una niña de la letra “O” en la que se había subido para hacerse una foto“, aclaran desde la Asociación.

La asociación vecinal dice lamentar y rechazar “que el señor Torrico emplee términos a los que su partido parece haberse abonado de manera definitiva, buscando acciones violentas donde no las hay y obviando las que sí existen, y aprovechando para descalificar con términos agresivos a quienes no están de acuerdo con ellos”. Y aseguran que la vecindad del Campo de la Verdad y de la avenida de Fray Albino han comprobado los pocos días que han estado colocadas, que las letras retiradas no sufrían ninguna señal de vandalismo, como se ha podido además comprobar en las fotos aparecidas en prensa. Y que, en caso de que lo hubiera, no tenían que ser necesariamente vecinos “disconformes” quienes las causaran.

La asociación que preside Miguel Ángel Aguilera critica que “el único problema que el señor Torrico ha tenido con las letras ha sido de incompetencia a la hora de colocarlas y de prever qué uso tendrían. En los pocos días que han estado instaladas, la vecindad hemos podido ver cómo las personas turistas que por allí pasaban se apoyaban o se subían en ellas. Y era evidente que, si no tenían la sujeción necesaria, serían un peligro para la integridad de cualquiera que se acercara a ellas”.

“Querer desviar la atención de esa negligencia por parte suya cargando contra los vecinos del barrio que han demostrado en redes sociales su disconformidad estética o de despilfarro con la colocación de esas letras, diciendo que han cometido vandalismo cuando nadie las había tocado, supone un ataque gratuito y, sobre todo, una descalificación abstracta e injusta. Es evidente que para el señor Torrico y para su partido, el PP, cualquier persona o colectivo que no comparta sus intereses es tachado de terrorista o vandalista sin motivos y, lo que es peor, sin pruebas”, lamentan.

Desde la asociación vecinal Guadalquivir exigen a Torrico que se retracte de las acusaciones vertidas sobre la vecindad del barrio, y, por el contrario, empiece a tomar cartas en asuntos pendientes desde el mandato anterior y que están haciendo del Campo de la Verdad “un barrio inhabitable. La saturación de coches aparcados en calles y espacios pequeños, las largas colas que se forman buscando aparcamiento, así como la suciedad y el abandono de nuestras calles y arboleda, son cuestiones que, entre otras, lleva planteándole la Asociación al Sr. Torrico y al Ayuntamiento desde hace cinco años, sin que se haya pasado de la eterna promesa de actuar”. “Mañana volveremos a sufrir el colapso que provoca el paso de la cabalgata de reyes por la avenida de Cádiz, con cientos de coches aparcados sobre terrizos, aceras o pasos de peatones, sin que la policía actúe nunca”, critican.

La asociación recuerda que los vecinos del Campo de la Verdad llevan años “soportando agravios infinitamente más importantes que la instalación de unas letras con mejor o menor gusto, y jamás han demostrado violencia alguna para defender sus reivindicaciones”. “Querer camuflar incompetencias propias con insultos y acusaciones graves a quienes reclaman mejoras para su barrio, dice bien a las claras la forma de hacer política de este gobierno municipal y, en este caso, del señor Torrico”.