Urbanismo se reúne con la Fiscalía para vigilar que no surjan nuevas parcelas ilegales

Responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba han mantenido una nueva reunión de coordinación de actuaciones en la que desde la Gerencia se hecho especial hincapié en las repercusiones del futuro marco legal de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), para una efectiva protección del territorio, de la habitabilidad y el modelo de ciudad a desarrollar entre todos, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo estuvieron presentes su presidente, Salvador Fuentes, junto al gerente, el secretario y la jefa y responsables técnicos y jurídicos de la Oficina de Disciplina de Obras de la GMU. En este sentido, Salvador Fuentes destacó que se mantienen reuniones con la Fiscalía de Medio Ambiente para abordar situaciones irregulares e indicó que "seguimos trabajando de forma coordinada (tendremos encuentros periódicos de coordinación) para analizar el presente y futuro del urbanismo y cuestiones de coordinación en la tramitación de las posibles denuncias".

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo indicó que “tenemos que tener claro todos que la proliferación del fenómeno ilegal daña a la ciudad y que lo importante es evitar llegar a la demolición actuando desde el principio en las actuaciones urbanísticas y luchar contra el fenómeno ilegal de manera coordinada. De está forma avanzaremos en eficiencia administrativa”.

