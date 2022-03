La UCO apuesta por el cultivo del olivar con la Cátedra UPL 'Olive Health'

El olivar es uno de los cultivos más importantes en nuestra región. Por ello, desde la Universidad de Córdoba han apostado por la investigación en el tratamiento de las enfermedades de este firmando el convenio de la Cátedra UPL Olive Health.

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos y el director de la empresa UPL Ibérica, José Buendía, han firmado el documento por el que se aprueba la celebración de la Cátedra. Esta está fundamentada en varios pilares como ha detallado el director de la misma, Antonio José Trapero.

Los objetivos de la Cátedra

El primero de ellos es, según ha expuesto la transferencia del conocimiento al sector olivalero "esencialmente por el tema de enfermedades", aunque con la idea de ampliar en otros aspectos en un futuro. Con respecto a la temática de esta, ha asegurado que "en esta ocasión había una presión importante por controlar algunas enfermedades".

Para la transferencia de conocimientos "se dispondrá de una página web y se realizarán jornadas, simposios, congresos que tengan que ver con la sanidad del cultivo del olivar". Además de la formación "mediante cursos multimedia se van a elaborar videos formativos" con las enfermedades más importantes, que se irá ampliando.

El último pilar es otro grupo de actividades relacionado con el apoyo a los trabajos de investigación. "Se va a plantear hasta el control biológico de enfermedades y la aplicación de la digitalización hacia el manejo de las enfermedades en el cultivo del olivar".

Por su parte, el director de UPL Ibérica, José Buendía, ha destacado la "exitosa y larga" colaboración de la empresa con la UCO. UPL es una empresa con más de 50 años que se encuentra en la quinta posición en el ránking mundial de las empresas de protección de cultivo, según ha indicado. Buendía ha manifestado que el objetivo de esta es "crear una red de agricultura abierta que permita el crecimiento sostenible de todo el mundo, que ponga en mano de los agricultores tecnologías y herramientas innovadoras sin límites. Además, ha expuesto que "el olivar es el cultivo mediterráneo por excelencia" y no solo importante desde el punto de vista económico "sino también relevante social y económicamente"·.

El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha resaltado que la UCO lleva más de 50 años trabajando en el sector agroalimentario y del olivo y que lo ha hecho "con excelentes resultados y contribuciones y aportaciones a este sector".

Ponencia sobre el olivar

Además, tras la firma del contrato de la Cátedra, el profesor y catedrático José Alberto Pereira, del Instituto Politécnico de Bragança ha ofrecido una ponencia sobre los estudios realizados en su centro. En la ponencia Biological control of olive pests and diseases, present status and prospects Pereira ha indicado que "el olivo tiene una función social, paisajística y medioambiental que permite mantener a las poblaciones en el medio rural".

Pereira ha hecho referencia a la época de cambio climático en la que se encuentra la población, con un aumento de esta y escasez de agua. Por esto, ha explicado que el olivo "puede dar de alguna forma resiIiencia y resistencia al cambio climático" además de ayudar a combatir plagas y enfermedades.

El catedrático ha expuesto que existen 255 especies de fitofagos que viven en el olivar y ha señalado que "por cada plaga existen al menos tres o cuatro enemigos naturales de estas". Entre otro de los aspectos que ha explicado han sido los tipos de plagas que más problemas pueden causar en el olivar del mediterráneo, "la mosca del olivo, la polilla o la cochinilla negra". En relación con las enfermedades de este cultivo, Pereira ha indicado también las diferentes formas que existen de combatir las plagas.