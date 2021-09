El tribunal municipal le dice a IU que no es competente para resolver el pliego del Alcázar

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba "carece de competencias" para anular el pliego de un contrato. Ésta es la respuesta que ha recibido el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento al recurso que elevó contra el pliego para el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos y a la que ha tenido acceso este periódico.

Este órgano interno municipal no anula el pliego, porque no puede. De hecho, no entra en el fondo del recurso planteado por IU sobre las presuntas irregularidades del pliego, que sigue su marcha. Y asegura que en el momento actual solo el órgano de Contratación del Ayuntamiento o la Junta de Gobierno Local pueden suspender el proceso. O bien, que IU acuda a los tribunales ordinarios.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento sí que podrá entrar una vez que el contrato haya sido adjudicado, según detalla en una resolución de ocho folios dictada al mediodía de este miércoles y a la que ha tenido acceso este periódico. Su titular, por tanto, devuelve el recurso al grupo municipal de IU.

El grupo de IU ha iniciado una ofensiva contra el pliego de contratación del Alcázar. El pliego está actualmente en fase de revisión de las ofertas presentadas. Al concurso se han presentado tres licitadores. Contratación tendrá que abrir ahora sus ofertas y decidir primero si son o no correctas, y después cuál se ajusta más a los intereses municipales.

IU ha denunciado que el pliego cede la gestión del Alcázar a una empresa privada que tendría que pagar un canon muy escaso. Además, sostiene que el pliego está repleto de irregularidades e imprecisiones, como cuáles son las obras concretas a desarrollar por la empresa que se encargue de la gestión del mismo.