Un total de 111 opositores concurrirán a la última prueba por una plaza de bombero en Córdoba

Un total de 111 opositores han pasado el cuarto ejercicio de las oposiciones a 38 plazas de bombero en Córdoba y relativo al examen médico.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital, los aspirantes tienen ahora un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

Tras esta resolución, los opositores han sido convocados para el próximo 12 de noviembre para la realización del segundo y último ejercicio teórico-práctico, ya que el primero se realizó al comienzo de las oposiciones.

Una vez hecho esto, el tribunal calificador dará a conocer las notas finales, sumando las puntuaciones de todos los ejercicios, que permitirán conocer a los propietarios de estas 38 plazas.

