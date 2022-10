Taco Bell abrirá un segundo local en Córdoba

Un taco está bueno, pero dos tacos son mucho mejor. Algo así han debido pensar en Taco Bell, la cadena estadounidense tex mex, que ha franquiciado su segundo restaurante en Córdoba antes de que esté abierto el primero.

De hecho, es posible que el segundo Taco Bell en anunciarse en Córdoba sea realmente el primero que abra, puesto que, según ha podido saber este periódico, la cadena tiene a punto de apertura un restaurante en el Centro Comercial El Arcángel.

Se trata de un local ubicado en la planta superior del centro comercial, junto a los Cines Axion. El logotipo y el estilo de la cadena ya es visible, y la franquicia está formando a personal para atender y servir los tacos de esta conocida marca de comida rápida.

Mientras tanto, las obras para convertir el histórico edificio de la Boutipan de El Brillante en otro establecimiento Taco Bell avanzan a buen ritmo, por lo que es probable que, en cuestión de semanas, haya dos establecimientos de esta cadena funcionando en Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!