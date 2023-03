Suspendido el contrato para abrir las fosas de Córdoba por el recurso de una empresa de arqueología

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba ha decidido suspender el procedimiento administrativo iniciado para el contrato de exhumación, preservación y custodia de los restos óseos de las fosas comunes del cementerio de La Salud de Córdoba. La licitación queda en suspenso tras el recurso presentado “en tiempo y forma” por una empresa de arqueología de Cuenca, Carpetania Íntegra S. L.

El pliego se inició hace unos meses. Al concurso solo se presentó una empresa, según ha certificado la Mesa de Contratación: la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una entidad que es la que ha desarrollado las principales exhumaciones de fosas con represaliados de la Guerra Civil en España. Esta entidad cumplía todos los requisitos y fue admitida por la Mesa de Contratación.

No obstante, el secretario de la Mesa de Contratación informó de un recurso especial que había llegado al Ayuntamiento contra este pliego presentado por la empresa Carpetania Integral en el que solicitaba la revocación del acuerdo que aprobaba el pliego. La compañía ha reclamado al Consistorio “retrotraer el procedimiento” a un punto ya superado hace meses.

Ante el recurso, la Mesa de Contratación ha optado por suspender el proceso administrativo y remitir el recurso a un tribunal especial del Ayuntamiento, para que determine los pasos a seguir. Por tanto, no se podrán adjudicar el inicio de los trabajos en los próximos meses.

Este pliego suponía el cumplimiento del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de los restos hallados en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de La Salud.

El retraso en la tramitación del expediente y la licitación, ha alargado la espera de los familiares de las víctimas y ha hecho que las administraciones hayan tenido que actualizar el convenio y añadir un nuevo cronograma y reasignar el presupuesto otorgado, para actualizarlo a este ejercicio y posteriores.

Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se llevaron a cabo trabajos de investigación histórica y documentación de indicios para la localización y caracterización de las fosas de los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba y los de evaluación de factores de riesgos de conservación en el entorno y espacio de estas.

Fruto de los trabajos realizados, se pudieron delimitar las fosas existentes en dichos cementerios y se elaboró un proyecto para proceder a su exhumación.

El contrato tiene una duración de 30 meses y el presupuesto base de licitación asciende a 1.600.000 euros, IVA incluido.

Este contrato se financia mediante la aportación de 400.000 euros por parte de cada una de las cuatro administraciones. Por un lado, una aportación directa del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España de 400.000 euros al Ayuntamiento de córdoba, a la que hay sumar la aportación acordada a través del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de córdoba y Diputación de Córdoba, a través de la cual se establece que cada administración aporta 400.000 euros.

