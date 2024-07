El soterramiento de la Ronda Norte de Córdoba que no ve la Junta y piden los vecinos

En febrero del año 2010, Rosa Aguilar era consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. La exalcaldesa había abandonado el Ayuntamiento tras su fichaje por el gobierno regional de José Antonio Griñán, pero mantenía una muy buena relación con los consejos de distrito y con las asociaciones de vecinos. Con ellos pactó uno de los grandes proyectos viarios que a día de hoy aún no se han construido, la Ronda Norte, que culminaría un anillo de circunvalación en la ciudad, aún incompleto.

Aguilar se citó con los vecinos antes que con los medios de comunicación. Y con ellos pactó un proyecto valorado entonces en 187 millones de euros, que encantó al Consejo de Distrito y a los vecinos. El plan pasaba por soterrar gran parte de la Ronda Norte, siguiendo un poco el modelo de la M-30 de Madrid. De esa forma se evitarían molestias de ruido de tráfico a los vecinos y se liberaría mucho suelo, que se dedicaría, a su vez, al disfrute ciudadano, en forma de parques y equipamientos.

Aquel proyecto iba a arrancar en 2011 y debería haber estado acabado en 2014. Pero poco después de su presentación comenzó la era de los recortes presupuestarios en las administraciones. La crisis de deuda llevó a Europa a obligar a José Luis Rodríguez Zapatero a presentar un plan de reducción drástico del déficit público. Naufragaron los grandes proyectos de carreteras. La Ronda Norte era uno de esos proyectos.

Con el cambio de gobierno andaluz, el PP quiso resucitar un proyecto abandonado, con gran demanda vecinal. Pero el plan era construir sin soterrar, por varias razones. El primero, el económico. El segundo, su viabilidad. En la zona abundan restos arqueológicos y además habría que alcanzar acuerdos o expropiaciones con varios particulares y otras administraciones.

La actual consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado esta semana en Córdoba que presentará a finales de julio el proyecto definitivo de la Ronda Norte. Y el plan, de momento, no cuenta con el apoyo de los vecinos, que siguen pidiendo el soterramiento. De hecho, no se contempla, según ha podido saber este periódico.

La Junta ha dividido el proyecto de la Ronda Norte en dos fases. Para la primera ya tiene presupuesto, unos 33 millones de euros. Es la más fácil. En esencia, consiste en la adaptación del actual tramo de la avenida de la Arruzafilla hasta el cruce con la de El Brillante a una especie de ronda, que no lo será del todo, ya que como la Oeste tendrá rotondas. Se prevé un pequeño soterramiento a su paso por la Glorieta María de Maeztu. Pero solo ahí. Es un plan similar al de la actual rotonda de Ibn Zaydún, en la avenida de Medina Azahara. Algo que no es lo que reclaman los vecinos.

De hecho el gran problema está en cómo construir la segunda fase, que iría desde la avenida de El Brillante hasta la actual Ronda Norte construida con fondos municipales a la altura de Mirabueno. Es el proyecto más complicado por varios motivos, pero sobre todo por su proximidad a viviendas y avenidas ya consolidadas. Ahí era donde se preveía el famoso soterramiento, que disparaba el presupuesto. Y que el proyecto actual no contempla.

Fuentes vecinales han señalado a este periódico que aunque la consejera lo anunciase no disponen del proyecto, sino de varios planos en los que no se detalla el alcance de las obras, solo un trazado que buscaría en la medida de lo posible circular en paralelo al canal del Guadalmellato. De hecho, se plantea partir prácticamente por la mitad el actual camping municipal, cerrado. El proyecto que presentó el Ayuntamiento para convertirlo en un centro referente del cicloturismo no se llevará a cabo precisamente porque no se podía garantizar que la parcela llegase a sobrevivir tal y como está ahora.

Las demandas vecinales

Los vecinos siguen, por tanto, expectantes al proyecto definitivo. Y se mantienen fijos en su demanda, que hace ya tres años resumió de la siguiente manera el Consejo del Movimiento Ciudadano:

La Ronda debe acometer a la Glorieta de Santa Beatriz desde el solar actualmente calificado de Equipamiento Comunitario. Posteriormente se deprimirá la rasante y en planta se dirige hacia el Canal del Guadalmellato para cruzar bajo la Avda. del Brillante y continuar soterrada siguiendo el trazado del Canal hasta cruzar bajo la calle Escultor Ramón Barba. Este tramo se diseñará soterrado en falso túnel desde la zona trasera del Colegio Público García Baena hasta la calle Escultor Ramón Barba.

El ayuntamiento ajardinará el solar resultante de la actuación, actualmente sede del Cámping Municipal.

Se debe construir una salida directa desde la Ronda a la calle Poeta Emilio Prados.

La Ronda deberá discurrir en túnel bajo el Parque de la Asomadilla hasta quedar descubierto frente a la calle sor Ángela de la Cruz, dirigiéndose a conectar con rampa de acuerdo con la traza de Ronda municipal, actualmente en construcción. Este túnel bajo el Parque de la Asomadilla, se construirá en la mayor longitud posible, mediante el procedimiento de mina, al objeto de reducir al máximo posible la afección al parque.

Se construirá un ramal de salida desde la Ronda hacia la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, sentido oeste, con la mayor longitud posible soterrada.

Se construirán salidas y entradas desde la Ronda hacia/desde la glorieta ubicada en la avenida Fuente de la Salud, bajo la Ronda municipal. Así mismo desde esta glorieta ubicada en la avenida Fuente de la Salud, bajo la Ronda municipal. Asimismo, desde esta glorieta parte un carril de servicio que discurre delante del campo de fútbol de la Asomadilla y se incorpora a la calle Ingeniero Ruiz de Azúa sentido oeste. Junto al campo de fútbol de la Asomadilla se construirá una zona de aparcamiento con acceso desde el canal de servicio.

Se adaptará como aparcamiento la zona comprendida entre la Ronda y la calle Ingeniero Ruiz de Azúa.