Sadeco licita de nuevo la compra de fregadoras automáticas para colegios públicos y sube el presupuesto

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha licitado la compra de tres fregadoras automáticas destinadas a colegios públicos y edificios municipales. Este contrato fue declarado desierto a principios de mayo dado que las cuatro empresas ofertantes no cumplían los requisitos técnicos.

Para esta nueva licitación, Sadeco ha aumentado el presupuesto de licitación, que ha pasado de 15.246 euros, impuestos incluidos, a 17.242,50 euros, también con el IVA dentro de la cantidad. El método de cálculo aplicado por contratación son los precios orientativos del mercado. Además, se han modificado algunos de los requisitos técnicos que deberán tener estos aparatos.

De esta forma, Sadeco ha variado aspectos como la anchura de aspiración, las dimensiones de los depósitos del agua, la posibilidad de trabajo de las máquinas en modo eco, así como sus medidas y su nivel de ruido.

La mesa de contratación tendrá ahora que informar del número de empresas que han presentado su oferta dado que el plazo ha finalizado este viernes.

