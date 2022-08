Roban un coche en Ciudad Jardín con el que un padre transportaba a su hija con movilidad reducida

Wilson Vargas es padre de dos hijos, un niño y una niña, esta última necesita ayuda para ser transportada ya que tiene movilidad reducida. Pero el padre se ha encontrado este lunes con el hueco del vehículo en el aparcamiento en la calle Julio Pellicer, en Ciudad Jardín. “Me levanté a las 5:00 para ir al trabajo y ya no estaba”, ha contado a Cordópolis.

Según ha detallado, una amiga que llegó a casa sobre las 1:30 le confirmó que a esa hora el coche estaba aparcado; “mi sobrino llegó sobre las 4:00 y me dijo que a esa hora seguía ahí”. Fue cuando él se levantó para ir a trabajar cuando se encontró que el coche no estaba. “Estaba cerrado porque incluso me acordé que no lo había hecho y lo hice más tarde”. Tras esto, Wilson se dirigió a la policía a poner la denuncia pero ha asegurado que “no me han llamado ni me han mandado información”.

El coche ha sido robado con una sillita donde llevaba también a su hijo y con toda la documentación. “Estaba los documentos del coche, el carné de conducir, de identidad y ropas de la niña”, ha detallado. Wilson ha manifestado que cree necesario “que la policía venga a ver cómo ha pasado”. De momento, continúa por su parte buscando en todos los polígonos para encontrar algún rastro del vehículo con el que llevaba a su hija al colegio. “No me han llamado de la policía, ni del seguro, ni nada”.

El padre desesperado baraja ya cómo han podido robarle el vehículo, “como vivo en un bajo y mesa de la sala pega a la ventana han podido coger las llaves, no lo sé”. Mientras tanto, la única solución que le queda es seguir buscando por su cuenta y esperar a ver si en las redes sociales -donde ha difundido un cartel con la imagen del vehículo- le comunican alguna noticia al respecto. “Se ruega hacer viral en redes para poder encontrarlo”, se puede leer en el cartel difundido.