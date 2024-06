Replican al Ayuntamiento que la poda en verde no está pensada para árboles urbanos

La Plataforma en Defensa del Árbol ha replicado las declaraciones del concejal de Medio Ambiente e Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, sobre su plan de poda en verde, y critican su justificación para el “arboricidio” que, a su juicio, se está cometiendo en Córdoba.

Así, en un comunicado, la plataforma recomienda al concejal la lectura de la bibliografía recomendada en manuales de agrónomos de la Universidad de Córdoba, donde explican que “la poda en verde en este caso sería poda de inmaduros y se realizan esta poda única y exclusivamente a árboles frutales y a plantas de producción”.

“Que sepamos, la plantaciones de árboles frutales en Córdoba son árboles urbanos que tienen otra función, por lo cual la poda en verde no tiene ningún tipo de justificación. Las consecuencias pueden ser nefastas y máximas en cuando estamos alcanzando temperatura que hemos estado a 45 y a 48,2 grados y que vamos a seguir alcanzando a estas temperaturas”, explican, insistiendo en que “la poda en verde no está pensada para los árboles urbanos” y “no hemos encontrado ningún caso en que se utilicen en arboleda urbana”.

Por ello, entienden que “no hay justificación alguna para someter a los árboles a un proceso de tensión en un momento con unas temperaturas no adecuadas para el árbol”. En referencia al plan directo de arboleda, le han remarcado que “lo que le van a redactar por 91.000 euros y que van a tardar 8 meses, lo tiene ya hecho gratis por docentes de la UCO, que se lo ofrecieron al consistorio en un par de ocasiones”. “Pero cuando el dinero no es de tu bolsillo no se le da el mismo valor”, critican.

Además, lamentan que haya dicho que ha “heredado arboles en determinadas condiciones” porque la poda “no se ha hecho bien en años anteriores”, ya que “queda muy feo insultar a su excompañera y exconcejala Laura, que ocupo su puesto en años anteriores”. Asimismo, se muestran deseosos de que el concejal les explique “cuáles son los estándares europeos de poda”.

Por todo ello, consideran al concejal “perfecto candidato al premio arboricida del año, concurso que la asociación va a crear”.

Finalmente, han afeado el hecho de que “empresas muy contaminantes quieran tapar su huella de carbono plantando 100 árboles o plantando a bosquecillos o árboles en los alcorques vacíos de la ciudad”, en referencia a la noticia de que Astrazeneca y Sanitas colaborarán con el Ayuntamiento.

“Nos parece triste, indignante, sarcástico, irónico y una desvergüenza absoluta que se pongan a realizar un greenwashing político y empresarial, cuando tiene más de una veintena de asociaciones y colectivos a su disposición para realizar actividades medioambientales con los ciudadanos a los que gobierna y realizar eso mismo que quiere hacer pero con la población. Lo mismo hay otros intereses que desconocemos ya que por lo visto hoy en valencia PP y Vox han votado en contra de realizar leyes europeas contra el cambio climático y el calentamiento global posicionándose en negacionismo climático”, han indicado.