La red de agua de Córdoba registra la mitad de fugas que la media nacional

La grave sequía actual pone sobre la mesa el valor del agua con la que se cuenta y la necesidad de evitar pérdidas en la red de abastecimiento. La realidad es que actualmente no existe una red con cero pérdidas de agua y que, el porcentaje de fugas de media en España se sitúa en el 25%. Mientras, la red de suministro de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) registra actualmente un porcentaje algo inferior al 10%.

Emacsa trabaja en la detección de estas fugas, desde que el agua sale de la estación depuradora de Villa Azul y se distribuye por toda la ciudad a través de la red de suministro. “El porcentaje de fugas en la red de abastecimiento de Emacsa está muy por debajo de la media nacional. En concreto, está por debajo del 10%, mientras que la media nacional está entre el 25 y el 30%”, aseguran fuentes de la empresa.

De hecho, hay que tener en cuenta que existe un “mínimo técnico” del 6% de fugas de agua, por lo que el registro de Emacsa “está muy cercano a esa cifra y en todo caso muy por debajo del promedio en España”.

De hecho, en un estudio consultado por este periódico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2020 publicaba que “las pérdidas anuales del agua urbana alcanzan el 25%” y advertía que “los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento de agua son esenciales para la vida y el desarrollo de las actividades económicas, por lo que su gestión eficiente y sostenible resulta fundamental para el bienestar general, especialmente cuando el agua es un recurso escaso en España”.

En el caso de Córdoba, la empresa pública municipal defiende que ha invertido “a lo largo de su historia” en la renovación de la red de suministro para evitar o poner arreglo a su deterioro y las consiguientes fugas.

“En casi la totalidad de la red se ha sustituido el fibrocemento y el 96% de la red se encuentra absolutamente renovada”, detallan sobre un trabajo realizado en los 1.246 kilómetros lineales de red de abastecimiento que tiene Córdoba.

Emacsa argumenta que es esa tarea de mantenimiento y renovación la que ha permitido descender a un porcentaje de fugas de agua que se sitúa en la mitad de la media nacional.

“Este no es un trabajo de ahora, sino que es el resultado del trabajo realizado a lo largo de la historia”, insisten. Y apuntan que, cada año, la empresa pública invierte una media de entre 2 y 3 millones de euros a estos trabajos.

