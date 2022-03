El PSOE señala que la prórroga del pago del IBI es por “falta de gestión”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero ha señalado este viernes que el retraso en el cobro del IBI anunciado por el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes “no es por solidaridad”, sino por “falta de gestión”. El representante socialista ha acusado a Bellido de “irresponsabilidad” por “esconder su incapacidad”.

Romero ha mencionado que el programa de externalización de los impuestos de los ciudadanos de Córdoba que se puso en marcha en octubre de 2021 -por valor de cuatro millones de euros- “no funciona correctamente, tiene muchas incidencias”. Algo que no ha sido comunicado por parte del Consistorio a los ciudadanos y ha calificado de “aberrante y de irresponsable”. El programa informático no funciona porque “no está capacitado para albergar todos los datos de todos los ciudadanos”. Además, ha indicado que solo se ha recogido el histórico de cinco años atrás por lo que desde el partido tienen la duda de “si las deudas de estos cinco años atrás se pueden cobrar o no”.

Según ha explicado, los trabajadores tienen que comunicar la incidencia a la empresa y esta la resuelve “cuando le toca”, dejando claro que no por ser un Ayuntamiento grande esta se soluciona con mayor prioridad. Por tanto, los problemas no pueden resolverse “de manera ágil”. También ha expuesto que -como el programa no está alejado en el CPD- “aunque en el pliego decía que no se permitía dotar los datos personales pero nada de no tratar los datos no personales”, las empresas de publicidad conocen datos de la población con los que pueden llegarles hacer llegar anuncios para que adquieran sus servicios.

Romero ha expresado que los trabajadores están esperando la contestación de la empresa para dar solución a los vecinos, por lo que pide al gobierno local que “que digan que no tienen capacidad por el error que han cometido al privatizar la recaudación de los impuestos”. Por último, el portavoz ha concluido señalando que “están convirtiendo al Consistorio en el peor en gestión y servicios públicos de Andalucía”.