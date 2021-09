PSOE e IU apuntan que la comisión de investigación sobre el Imdeco "da veracidad" a los mensajes que acabaron con la dimisión de la gerente

Los grupos de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba han manifestado este martes que en la comisión de investigación del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) "se da veracidad" a los mensajes con la exgerente y actual delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, -que acabó dimiento en el organismo deportivo- y valoran que se colocara al frente el coordinador general de Hacienda, Alfonso López.

En una nota, el Grupo Socialista ha aplaudido que "el coordinador de Hacienda se hiciera cargo del Imdeco para evitar que se cumplieran los caprichos del presidente, Manuel Torrejimeno (Cs), tal y como ha quedado acreditado en la sesión de la comisión de investigación que se ha celebrado este martes".

En dicha sesión, según ha señalado el PSOE, "López ha dado veracidad a los mensajes que intercambió con Gómez Calero sobre lo que ocurría en el Imdeco", al tiempo que "a diferencia de lo que pretendía el gobierno municipal con la comparecencia del anterior presidente del Imdeco, ha quedado claro que los problemas en el seno de este instituto provienen del mandato de José Antonio Nieto, quien lo desmanteló con sus numerosos despidos".

Por su parte, la viceportavoz de IU Alba Doblas ha declarado que "en la comisión de investigación se ha puesto de manifiesto que evidentemente existe una responsabilidad política de Manuel Torrejimeno en querer realizar unos hechos no del todo claros, cuando no manifiestamente imposibles, que le llevan a poner un ultimátum a su gerente".

Según ha expuesto la edil, "dichos hechos finalmente no se llevan a cabo porque el alcalde coloca a una persona de su total confianza, que efectivamente lo impide", a lo que ha agregado que "ello ha servido para que Torrejimeno no vuelva a tratar de hacer ninguna irregularidad, pero ha tenido una actuación más que dudosa durante ese período, no atribuible a la gerente, que pretendía hacer lo mismo que luego hizo López, y que no tiene esa responsabilidad que sí tiene Torrejimeno".