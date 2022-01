Un proyecto demandado hace 20 años en Fidiana que empieza a ver algo de luz

En el año 2002, la asociación de vecinos Diana de Fidiana, en Córdoba capital, reclamó al Ayuntamiento la construcción de una Sala de Artes para el barrio. El Consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se comprometió a la obra. Pero fueron pasando los años, y la iniciativa, a pesar de la demanda vecinal, fue cayendo en el olvido. En 2008, incluso, los Reyes Magos acudieron al solar de la calle Mercurio a poner, de manera simbólica, la primera piedra de una sala muy demandada por los vecinos. Pero ni por esas. La Sala de Artes de Fidiana jamás se construyó.

Ahora, 20 años después, la Gerencia Municipal de Urbanismo acaba de sacar a licitación un contrato que pretende rescatar el proyecto, que se llegó a redactar hace 20 años pero que ya es totalmente inválido. En concreto, el servicio de Proyectos de la Gerencia ha sacado a concurso la redacción de un proyecto básico y de ejecución de esta obra. Para ello, ha previsto un gasto de unos 20.000 euros y un plazo de tres meses. En ese tiempo se pretende contar con el proyecto para, a su vez, poder encargar las obras.

En el pliego, al que ha tenido acceso este periódico, constan los mínimos que tienen que tener en cuenta los arquitectos para redactar el proyecto de obra. El edificio se situará dentro de un solar calificado como equipamiento comunitario de tipo social situado en la Plaza de las Artes, junto a la calle Mercurio. Aunque este solar tiene una superficie total de 1.964,02 metros cuadrados, en su mayor parte se encuentra urbanizado, restando una zona terriza de forma rectangular que, con una superficie de 324,95 metros, determina la parcela sobre la que se emplazará el edificio.

El proyecto prevé que para la Sala de las Artes se establezca un programa funcional mínimo con una superficie construida total máxima de 220 metros cuadrados. Ahí se deberá construir un vestíbulo-recibidor, con una superficie útil aproximada de 15 metros cuadrados, una sala polivalente, con una superficie útil aproximada de unos 80 metros y capacidad para alrededor de 80 personas sentadas; y un aula o taller, con una superficie útil aproximada de 25 metros cuadrados. Además, también se construirá una sala de reuniones y dependencias auxiliares, para aseos, almacenes y un cuarto para instalaciones.

Del proyecto saldrá el coste total de la obra y el plazo de construcción. Urbanismo tendrá, por tanto, que fijar un presupuesto para esta obra.

