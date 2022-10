Primeras luces de Navidad en Córdoba

Comienza a ser Navidad en Córdoba. Tras varias semanas en las que Iluminaciones Ximénez ha culminado el montaje de las estructuras previas, ya hay luces de Navidad como tal en Llanos del Pretorio.

En la zona, los operarios han comenzado a montar estructuras cónicas que simulan un árbol de Navidad. En la plaza de la gran bandera de España, comienza a evocarse el sabor navideño, cuando todavía hace una temperatura de finales del verano y muchos ciudadanos van en chanclas o manga corta.

Además, Ximénez ha iniciado el montaje previo a la gran estructura que colocará en la calle Cruz Conde para el espectáculo de luz y sonido, en un año marcado por el ahorro energético.

Lo que no está claro aún es la fecha en la que se le dará al botón del alumbrado navideño. Otras ciudades, como Vigo (Galicia), apuntan ya al penúltimo fin de semana de noviembre.

