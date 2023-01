Todo preparado para una Cabalgata que recupera su recorrido original y que anuncia 220.000 regalos

Ya está todo preparado. Los bajos del Fondo Sur de El Arcángel ya contienen todas las sorpresas que departirá este jueves la gran Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba. No será la única de la ciudad. Habrá más en las barriadas periféricas, en Ciudad Jardín y también en La Viñuela, que recupera esta histórica tradición.

En los almacenes de El Arcángel esperan para ser repartidos los 220.000 regalos que anunció hace dos semanas el Ayuntamiento de Córdoba, entre cajas de lápices, bolígrafo de cuatro colores, adhesivos de colores, identificadores de maleta, cepillos de dientes, libretas con boli, rotuladores fluorescentes, lámparas led, pizarras magnéticas y auriculares. A ellos hay que sumar peluches, que obsequia la Facultad de Veterinaria. En cuanto a productos alimenticios, serán 8.000 kilos de caramelos, 270.000 bolsas de gusanitos, 94.557 bolsas de lacasitos, 83.330 bolsas de conguitos, 24.788 bolsas de esponjitas, 62.500 bolsas de frutos secos y 22.900 gominolas.

La Cabalgata de Reyes Magos, que se celebra este jueves y que organizan un año más el Ayuntamiento y la Federación de Peñas Cordobesas, recupera su itinerario y horario habituales, con salida a las 17:00 desde la Plaza de Santa Teresa (Campo de la Verdad) y un recorrido por algunas de las principales arterias de la ciudad, en concreto: Avenida de Cádiz, Plaza de Andalucía, Puente de San Rafael, Avenida del Corregidor, Avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Avenida de los Molinos, Avenida de las Ollerías y Avenida Agrupación Córdoba, donde terminará, aproximadamente, a las 21:30. La Cabalgata será emitida en directo (17:00) por PTV en colaboración con Televisión Municipal.

En el cortejo de este año participan 14 carrozas, tres de ellas infantiles (Del revés, Hércules y Pinocho) y otras tres bíblicas (Anunciación, Portal de Belén y Posada), más una de la Guardia Civil y otra del Hospital Reina Sofía, además de las seis correspondientes a los Reyes Magos y sus pajes. Contará también con ocho pasacalles: los titulados Soldados de Plomo, Dulce Alegría, Pequemúsicos, Hadas Madrinas y Fondo Marino, más los de Roller Córdoba (patinadores), PROMI y Bomberos. A ello hay que sumar las bandas de música del Cristo del Amor, Sagrada Cena y La Estrella.

La Cabalgata de Reyes Magos cuenta un año más con la colaboración de Policía Local, Sadeco, Correos y Cruz Roja, así como de distintas firmas comerciales.

En total, se espera la participación de unas 700 personas, entre personal de seguridad y representantes de la comitiva. Así, habrá 138 niños subidos en carrozas, 90 personas andando, 90 músicos, 90 voluntarios en los laterales de las carrozas, 48 auxiliares de seguridad, 30 personas en ambulancias, 14 conductores y 14 acompañantes, y 14 encargados de cada una de las carrozas.

Los Reyes Magos se trasladarán a las 15:30 en dos coches de caballos desde la plaza Agrupación de Cofradías hasta la calle Capitulares, donde serán recibidos por el alcalde, José María Bellido. Posteriormente se trasladarán en los mismos vehículos hasta la calle del Infierno, para incorporarse a las respectivas carrozas. En ambos traslados serán escoltados por la Policía Local.

La Cabalgata saldrá a las 16:30 de la calle del Infierno, para dirigirse hacia el Puente del Arenal, la avenida del Campo de la Verdad y la plaza de Santa Teresa. La salida oficial será en este punto a las 17:00. La comitiva girará hacia la avenida de Cádiz y la plaza de Andalucía, donde llegará a las 17:35. Después continuará por el puente de San Rafael y la avenida del Corregidor (17:55), la avenida Conde de Vallellano (18:20), Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares (19:00), plaza de Colón, avenida de Los Molinos (19:50), la avenida de Las Ollerías (20:05) y Agrupación Córdoba (21:30), donde finalizará la Cabalgata frente a la parroquia de San Antonio de Padua.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!