¿Sin policías suficientes para la llegada de la Vuelta a España a Córdoba?

El Sindicato Independiente de Policías Locales y Bomberos (Siplib) ha pedido a los agentes de Córdoba que no hagan más productividades, una especie de horas extras. El Ayuntamiento, a través del área de Seguridad, completa muchos turnos a través de estas productividades, que según el sindicato no se están pagando en tiempo y forma. Sin ellas, por ejemplo, no se puede cubrir el dispositivo especial de seguridad previsto para la llegada de un final de etapa de la próxima Vuelta a España.

En un escrito dirigido a la plantilla, el sindicato explica su postura, al tiempo que pide a los agentes que no hagan más productividades hasta que no se cumplan los compromisos. "Como sabéis, desde el mes de octubre del año pasado estamos manteniendo un grave enfrentamiento con el Gobierno Municipal por el incumplimiento del famoso acuerdo del 0,3%", arranca la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico.

"Este Gobierno ha podido mantenerse fuerte en su postura ya que la pandemia y las normas dictadas han impedido la celebración de la gran mayoría de estos eventos y la solución a los problemas se han eternizado en ese tiempo. Solucionados todos los problemas y con presupuestos aprobados parecía que ya nada iba a impedir que se abonara todo lo que contempla el acuerdo del 0,3 pero una vez más se empeñan los responsables políticos en tener un problema para cada solución", agregan.

"Llevamos desde finales de julio intentando sacar el compromiso de que para agosto se abonara todos los atrasos de sábados del 2020 lo que prácticamente supondría que los dos tercios del acuerdo se hubiera materializado dándonos argumentos para justificar el cese de las medidas que os pedimos en su día", relata el sindicato. "Desde SIPLB valoramos que se abonen estos conceptos pero de igual forma valoramos los plazos en el que se produzcan los mismos y más aún después de 33 meses desde la firma del acuerdo", detallan.

Este martes, el gobierno municipal informó al sindicato de que "este mes de agosto sólo se abonarán dos meses de sábados a cuenta del 2020. Se nos deben nueve meses del año 2020 más los siete meses de este año. Echad cuentas de lo que a este ritmo podemos tardar en ponernos al día y eso siempre que no vuelva a surgir ningún otro problema que de manera espontánea aparecen en esta casa", agregan.

Ante ello, insisten en que el sindicato "no puede pediros que levantemos la medida de no realizar productividades por mucha Vuelta Ciclista que pase por la ciudad. Están acostumbrados a que le saquemos las castañas del fuego y una vez pasada la urgencia toca otra vez esperar", concluyen.