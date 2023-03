Sin plan para sacar las vías del tren de Alcolea

Alcolea es la última población de toda la provincia de Córdoba que tiene un paso a nivel con barreras en el centro mismo de su casco urbano. Es una imagen que recuerda a los años 80, cuando los abuelos llevaban a sus nietos a ver pasar los trenes. Al día, pueden pasar unos 40 convoyes. Y todo apunta a que es algo que seguirá ocurriendo.

El Gobierno ha reconocido a una pregunta de la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde que no tiene plan alguno para construir una circunvalación de vías que es lo que demandan los vecinos de Alcolea. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sí que llegó a encargar un proyecto para construir un paso elevado, algo que siempre ha sido rechazado por una plataforma ciudadana de vecinos. Ahora, según la respuesta del Gobierno, avanzada por ABC Córdoba, el Ejecutivo no tiene plan alguno para construir una variante ferroviaria en la zona, en un momento en el que se pretende incrementar el uso de esta vía convencional con más trenes de Media Distancia en el Valle del Guadalquivir y más de mercancías en el corredor Atlántico y Mediterráneo.

El propio Consejo de Distrito número ocho de Alcolea Los Ángeles ha asegurado a este periódico que “el proyecto de soterramiento de la carretera principal es inviable y ha sido rechazado por toda la población y los colectivos de la barriada de Alcolea. La propia Administración Local ha apoyado esta reivindicación mediante diversas mociones de pleno aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos”.

Por eso, se muestran “sorprendidos e indignados” por “la ausencia de un proyecto que recoja el traslado de las vías fuera del casco urbano” en “un momento en el que sabemos que se planifican grandes intervenciones de infraestructura en nuestra provincia y, más concretamente, en la zona de Alcolea (base logística, mejora del trazado ferroviaria acorde a las necesidades del transporte, posibles corredores central, Algeciras/Zaragoza, mediterráneo, etc.)”.

“Nuestra reivindicación no está en contraposición con el desarrollo de una infraestructura ferroviaria que facilite la mejora de la comunicación en nuestra provincia Al contrario, consideramos necesario un servicio público de estas características, pero no puede serlo en detrimento de la calidad de vida en nuestra barriada”, exponen.

El Ayuntamiento descartó el proyecto de soterramiento por la oposición frontal de los vecinos. La plataforma, que en manifestaciones ha llegado a movilizar a más de mil personas en una barriada donde no viven muchos más, asegura que el soterramiento divide en dos Alcolea y que puede provocar, incluso, que quede aislada.

El Gobierno asegura en su respuesta parlamentaria que en la provincia de Córdoba sigue habiendo 92 pasos a nivel en vías de tren. De estas, en el interior de población tan solo queda la de Alcolea y otro paso a nivel más en Villa del Río. En el caso de la localidad villarrense, ADIF ha planteado al Ayuntamiento del municipio la firma de un convenio para financiar la ejecución de estas obras. La firma aún no se ha producido y tampoco consta el presupuesto necesario para abordar estos trabajos.

