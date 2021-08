Podemos pide claridad en la norma de circulación para bicicletas hasta la nueva Ordenanza de Movilidad

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha criticado que la futura Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Córdoba "esté tardando tanto en salir, a pesar de que se trata de una cuestión de interés para la sociedad, habida cuenta de que cada vez hay más personas que se mueven en bicicleta o en cualquier otro vehículo de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos, y necesitan saber a qué atenerse".

La formación morada ha recordado que el concejal del ramo, Miguel Ángel Torrico, señaló en su momento que su intención era que viera la luz antes de acabar el año 2020, "pero parece más bien que se estaba refiriendo al actual 2021, al que apenas le faltan cuatro meses y medio para que se acabe", ha insinuado la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas. Entre tanto, la Policía Local recibió una orden interna para que en calles de uso compartido no se multara a los ciclistas, si bien "en unas hay que circular por la parte central y en otras por un lateral, y como es imposible memorizar esa información y existe una desinformación total al respecto, desde Podemos Córdoba consideramos que lo mejor es que no se multe en ningún caso hasta que no se publicite mejor esa información para la circulación de bicicletas sea clara", ha añadido Pedrajas.

Tampoco se considera conveniente desde Podemos Córdoba que se multe a ciclistas en las vías peatonales "siempre y cuando se dé claramente la prioridad a los ciclistas", mientras que en determinados acerados con un ancho suficientemente amplio y con "peligro cierto y extremo de circular por calzadas", también se debería permitir el paso de bicicletas y patinetes sin sanciones, como es el caso, por ejemplo del viaducto de la 2 Carretera de Palma Del Río.

En este sentido, las sanciones y multas de hasta 200 euros que se han impuesto a ciclistas "nos hace sospechar que la intención de este cogobierno es coartar la movilidad sostenible más que permitir su convivencia en una ciudad que a día de hoy dista mucho de estar preparada para lanzar al asfalto de golpe a cientos de vehículos de dos ruedas sin motor o de impulsión eléctrica", ha añadido la edil. Por lo pronto, y aunque es verdad que el Plan Asfalto ha comenzado en algunas grandes avenidas de la ciudad, la mayoría de las vías muestran grietas suficientemente grandes como para que una rueda de patinete se quede trabada en ellas, al tiempo que en el entorno de demasiadas alcantarillas hay huecos muy peligrosos que, de hecho, han causado ya algún que otro accidente en conductores de VMP.

De igual modo, una parte importante de los ciclistas no se fían de las llamadas ciclo-calles por el doble motivo de que una parte importante de los conductores de vehículos a motor no respetan la velocidad obligatoria de 30 kilómetros por hora al circular por ellas y la señalización vertical hace tiempo que ha desaparecido dando la sensación de haber sido una medida temporal sobre la que no se actúa en absoluto para que los conductores sepan y reconozcan que va en serio.

Y sí, hay carriles-bici, pero la red sigue estando bastante incompleta, al tiempo que los primeros que se ejecutaron están ya intransitables, ajados, rajados y sin pintura que los diferencie del resto de la calzada, tal y como esta formación ya denunció en su día. "Los que creemos en una ciudad sostenible y en ese tipo de movilidad sana no tenemos más remedio que seguir insistiendo en que la Ordenanza está tardando en exceso, y también queremos saber la posibilidad de que si alguien quiere cambiar el vehículo a motor por una bicicleta y se compromete a usar el primero sólo en situaciones de urgencia, pueda ver reducido de alguna manera su Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica", ha expuesto la edil.

La razón es que, si no se utiliza ya con tanta frecuencia el turismo o el coche, no habría que abonar la totalidad de esa tasa tendente a reformar al desgaste asfáltico, y habría, incluso, una forma de controlar el cumplimiento de ese compromiso: A través de una declaración responsable comprobable de forma temporal con el kilometraje realizado, del mismo modo que ahora mismo se está controlando el consumo de gas. "De este modo también estaríamos incentivando el uso de vehículos sostenibles sobre el 3 de motor, que generan el 90% de las emisiones a la atmósfera en esta ciudad", ha añadido Pedrajas.