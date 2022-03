El paro del transporte se deja notar: “No se puede tirar para adelante con los precios que hay”

El paro convocado en el sector del transporte este lunes por el alza de los costes con el combustible y secundado por camioneros autónomos y pymes se está dejando notar. Empresas del sector han visto cómo todos sus camioneros no están en carretera y en las instalaciones de los grandes mercados centrales, la entrada de vehículos este lunes está siendo menor. Esa es la fotografía que dejan las primeras horas de esta huelga en Córdoba, donde ha habido piquetes pero no se han producido incidencias y donde los supermercados y comercios están abstecidos, al haber aumentado la captación de productos durante la semana pasada y el fin de semana en previsión de este paro.

Los camioneros autónomos y pymes del sector del transporte han comenzado el paro indefinido ante la subida incesante del carburante, sostienen como principal argumento de este paro. En Córdoba, testimonio de ello es José Madueño, transportista autónomo desde hace 32 años, que ha mostrado a Cordópolis su indignación con la situación: “No se puede tirar para adelante con los precios que hay” dice, mientras calcula que en las carreteras cordobesas hoy habrá unos “1.200 camiones menos”.

La Plataforma para la Defensa del Sector de Mercancías por Carreteras ha vuelto a convocar un paro indefinido a partir de este lunes, después de que ya fuera desconvocado uno por la patronal en el mes de diciembre. En aquella ocasión los transportistas consiguieron sus peticiones sin tener que llegar a la huelga. Esta vez, la Plataforma avisó a los ministerios correspondientes para que tomaran alguna medida antes de este lunes, sin embargo, esta no ha llegado y el paro -a nivel nacional- ha comenzado.

Madueño se dedica al transporte de carga general “desde metal hasta productos alimenticios”, pero este lunes, como el resto de sus compañeros, se ha quedado en casa para exigir unas medidas ante los altos costes a los que cada vez les es más complicado hacer frente. Por su parte, espera que en un día o dos se haya llegado a algún acuerdo y haya “algo en claro en este asunto” ya que, según manifiesta, “la patronal sola no puede dar abasto al servicio de mercancía”.

Como Madueño, José Daniel González, - que pertenece a la tercera generación de camioneros de su familia y lleva dedicándose a esto siete años- tampoco ha salido a la carretera y se encuentra en casa. Pese a la incertidumbre, está esperanzado que se encuentre una solución a la situación que atraviesa el sector del transporte. “Espero que le den una solución”, confía.

Espejo de la situación que se está viviendo con el paro de los transportistas autónomos y pymes son las empresas y cooperativas que trabajan en Córdoba en este sector. Para muestra, dos botones: en la cooperativa de autónomos Cotranco, todos los camioneros -35- están secundando el paro este lunes. Dedicados al transporte nacional e internacional de todo tipo de mercancías en palés, no han salido a la carretera y, como explican fuentes de la cooperativa a este medio, ese mismo panorama se repetirá casi con seguridad en la jornada del martes.

Lo mismo ocurre en el Operador Logístico Gonzatrans S.L., empresa cordobesa dedicada al transporte nacional e internacional, que tiene a sus 40 camioneros parados este lunes, entre los autónomos y los asalariados de otras empresas. “Todos parados hoy”, confirman.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), su presidente, Tomás Aranda, ha señalado que la jornada en la provincia está siendo tranquila. Sin embargo, el paro de sus compañeros autónomos les está impidiendo desempeñar su labor en otras ciudades, según ha explicado. “En otros sitios como Sevilla, Málaga o Barcelona los piquetes han parado los camiones”.

La incidencia del paro convocado en el transporte de mercancías también se ha dejado notar a la entrada de los grandes puntos de abastecimiento de las ciudades. Es el caso de Mercacórdoba, donde en la pasada madrugada se ha reducido entre un 10% y un 15% el número de camiones minoristas que acuden hasta las instalaciones de entrada y salida de productos de la capital.

“Habitualmente, en una madrugada lo normal es que entren unos 700 vehículo durante la madrugada y hoy ha habido ese 10 o 15% menos”, ha informado el presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez.

Los piquetes han hecho acto de presencia ante las puertas de Mercacórdoba sin que hasta el momento se hayan producido incidentes. “Durante la madrugada y las primeras horas del día los piquetes se hicieron presentes, creando un poquito de miedo e inseguridad”. Desde el domingo y hasta el momento, la Policía Nacional apoyada con la Policía Local se encuentra vigilando la entrada de Mercacórdoba, sin que haya habido ninguna actuación.

“El abastecimiento de los comercios se ha producido con antelación, la semana pasada y este fin de semana, cuando se ha incrementado la entrada de productos”, ha explicado Álvarez para señalar que, de momento, el paro de los camioneros “no ha tenido incidencia en el abastecimiento”. “Con lo ingresado en Mercacórdoba estos días, difícilmente va a haber una incidencia como para que los cordobeses lo noten”. No obstante, el presidente de Mercacórdoba ha apuntado que “sí nos tememos la presencia de piquetes, a partir de esta noche, sea creciente”.

