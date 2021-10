Paralizan la demolición de una vivienda al comprobar que seguía habitada por una anciana encamada de 84 años

A la abuela de Cristina García le llegó una carta de aviso por la demolición de su casa de toda la vida –que había sido expropiada con anterioridad– con el motivo de la construcción de un subterráneo. La mujer, de 84 años, se encuentra en cama desde hace cuatro años "y lo único que quería era seguir en su casa", ha explicado Cristina. Tras la llegada del documento, recibió la llamada de un policía local "que había pasado por allí para ver la habitabilidad de la casa", ha detallado.

Además, le dijeron que "antes de que la tengan que echar a la calle le buscan un piso o una casa". Sin embargo, para la sorpresa de la familia, el 14 de octubre se encontraron con la máquina demoledora en la puerta de la casa y con la orden de abandonar la vivienda. El motivo que les dieron fue "que estaba en riesgo de derrumbe". La nieta de la afectada ha aclarado que la casa se encontraba en perfecto estado, "tenía sus tres dormitorios, su salón, su cocina... todo perfecto". Por lo que su abuela "vivía perfectamente allí, y no se quería ir".

Según ha informado la familia, la anciana de 84 años era asistida en su casa cada día por las enfermeras y "tiene a una mujer 24 horas con ella" que la acompañaba en la casa. Ahora, desde ese día, vive con Cristina y su familia.

Demolición paralizada

El 14 de octubre se personaron ante la vivienda con la intención de demolerla, pero ante la falta del documento que permitiese derribarla por completo, la máquina solo demolió parte de la casa. "Ahora han roto la ventana y la puerta", ha señalado el hijo de la afectada, preocupado por una posible ocupación futura de la vivienda.

Conocedor del estado de esta, aparte de por ser de su madre, el padre de Cristina tiene una empresa de cimientos por lo asegura que los de esta casa se encontraban en buen estado, y no en peligro de derrumbe como le señalaban. "La casa estaba en perfecto estado, ahora sí que la han destruido", expone. Además, ha declarado que "no la pueden demoler entera porque necesitan un proyecto y eso tarda meses". La familia no da crédito ante lo ocurrido, y esperan conocer el motivo de la destrucción de la casa de toda la vida de su familiar enferma.

En cuanto al Ayuntamiento, este periódico se puso en contacto con él pero las fuentes municipales sostuvieron que carecen de información sobre el procedimiento seguido.