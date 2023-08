Modifican la obra del recinto de los rinocerontes al comprobar que se necesita más seguridad

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una modificación del contrato de obra en la construcción de un recinto para acoger a una pareja de rinocerontes asiáticos al comprobar que se necesitan más medios de seguridad. Esta modificación, que amplía la fecha del final de obra al 20 de octubre, se produce después de que los responsables del Zoo de Córdoba y de la obra visitaran Terra Natura, en Benidorm. Allí se acoge también a una pareja de rinocerontes asiáticos. Sus responsables le señalaron que cuando el macho entra en celo es especialmente violento y hay que proteger a la hembra.

Tras visitar la obra, los responsables del Zoológico de Córdoba determinan que hay que recrecer la altura de los muros de hormigón en al menos otro medio metro. También, que las puertas del recinto tienen que ser más gruesas. Y que hay que instalar un pastor eléctrico en los alrededores para evitar males mayores.

De paso, la empresa constructora ampliará el acceso al recinto para maquinaria, algo que no se había previsto en el proyecto anterior. La modificación supondrá un gasto extraordinario cercano a los 50.000 euros, según consta en el proyecto, al que ha tenido acceso este periódico.

El recinto que se construye tiene una superficie total aproximada de 2.000 metros cuadrados, dentro del cual se ubica un cubil de unos 100 metros cuadrados construidos y una piscina. El foso que rodea parte del recinto tiene una superficie de 200 metros cuadrados y los recintos exteriores miden 1.200 y 800, respectivamente. En este último está ubicado el antiguo morabito. El acceso a la instalación se realiza por distintas puertas situadas en una de las zonas de servicio del Centro de Conservación Zoo Córdoba, desde las cuales se puede acceder directamente al cubil y al recinto exterior.

Con este proyecto se pretende adecuar la instalación para albergar rinoceronte asiático. Para ello, se adaptará el cubil existente a la nueva especie y se ejecutará otro nuevo independiente. El espacio exterior del recinto también se verá acondicionado, modificándose el foso existente, según consta en la memoria del proyecto de obra.

La elefanta Flavia, el animal más popular del Zoo de Córdoba, murió en marzo del año 2019 cuando tenía 46 años. Hace dos años se inauguró una escultura para recordarla.

