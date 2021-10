Luz verde a las ordenanzas fiscales, que reducen al máximo los supuestos para pagar por herencia

El Gobierno de PP y Cs ha aprobado este jueves en sesión primaria el documento de ordenanzas fiscales para el año 2022. La aprobación ha seguido el guión marcado, contando con los votos favorables de los dos concejales de Vox y con el voto en contra del resto de la oposición, PSOE, IU y Podemos. El texto aprobado incluye una enmienda presentada por IU.

El concejal delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha sido el que ha defendido las ordenanzas fiscales, señalando que esta propuesta "hace mucho bien" a los cordobeses, a los que se les baja la presión fiscal, que todavía está "por encima de la media de España y Andalucía". Fuentes se ha abierto a incorporar más enmiendas de la oposición en el último trámite de aprobación de las ordenanzas.

No obstante, no parece que la mano tendida este jueves vaya a concretarse, teniendo en cuenta las posturas mostradas por los distintos grupos en el debate de este jueves. Particularmente dura ha sido la portavoz del PSOE, la exalcaldesa Isabel Ambrosio, que ha lamentado que el cogobierno de PP y Cs no haya querido pactar las ordenanzas con el Grupo Socialista y haya preferido “arrimarse a la extrema derecha”.

Además, ha criticado que al concejal de Hacienda "se le ha vuelto a atragantar el procedimiento administrativo", criticando que el informe del Consejo Social, preceptivo para la aprobación de la ordenanza, se haya incorporado a la documentación "este jueves a las 10:30". Este punto ha sido afeado por la portavoz de IU, Amparo Pernichi, que también ha criticado que las ordenanzas insistan en "la idea de que bajar los impuestos sea positivo para la economía", al tiempo que ha recalcado que su grupo ha presentado 14 enmiendas a las ordenanzas fiscales.

En este sentido, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha calificado las ordenanzas fiscales como "kamikazes", porque "vuelven a bajar los impuestos, sin que haya un informe riguroso que los sustancie". Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, se ha celebrado que sus votos hayan "logrado la aprobación de las ordenanzas", frente "al modelo recaudatorio de la izquierda, que es esquilmar a los padres para comprar con cheques a los hijos". Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ha confiado en que el documento de ordenanzas fiscales "sin duda repercutirán positivamente el bolsillo de todos los cordobeses".

Las nuevas ordenanzas fiscales

La aprobación de las ordenanzas fiscales abre la puerta a que este año el presupuesto pueda entrar en vigor antes que en 2021, cuando no se aprobó hasta bien entrada la primavera. De momento, los plazos señalan que el presupuesto podría estar listo en las primeras semanas del año, aunque el objetivo sigue siendo tenerlo aprobado para el último Pleno del 2021.

A nivel general, el documento contempla una bajada de impuestos del 2% (un 1,5% en los impuestos y un 0,5%) en las tasas. Además, se reducen al mínimo los supuestos por los que los ciudadanos pagarán el impuesto de plusvalía mortis causa. Es decir, en caso de herencia, pagar lo mínimo posible al Ayuntamiento por los inmuebles recibidos. En el caso de Córdoba, hasta hoy estaba activa una bonificación del 95% para familiares directos que hayan vivido en la vivienda de la persona fallecida durante los dos años previos a su muerte y que vayan a vivir en el inmueble en los dos años siguientes al deceso.

Ahora, con la nueva modificación aprobada este jueves, esos requisitos de periodo de residencia desaparecen, de forma que no habrá que justificar la vinculación con el inmueble heredado. Asimismo, se equipara la figura del cónyuge a la pareja de hecho, que podrá bonificarse el 95% de la plusvalía en caso de herencia en Córdoba. Por último, se extiende esta bonificación del 95% a los locales y negocios, aunque, en este caso, sí que incluye condiciones. Es decir, si heredas el negocio y el local donde se asienta, solo podrás bonificarte el 95% de la plusvalía si mantienes la actividad económica en dicho espacio durante los siguientes cinco años.

Más allá de la plusvalía, las nuevas ordenanzas incluyen una nueva bajada del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. Este año se detraerá un 2,5% con el objetivo de equipararlo al de ciudades como Sevilla o Jaén. También se reduce un 2,5% el impuesto en las cuotas de los vehículos de tracción mecánica, mientras que se desarrollará el régimen de bonificaciones para los vehículos O y ECO.

A nivel social, se permitirá acceder a ayudas de emergencia social a aquellas personas en situación de extrema necesidad, a pesar de que tengan algún tipo de deuda con la administración. Hasta ahora, quien estuviera en deuda con la corporación no podía acceder a ayudas económicas. A partir de ahora, ha dicho Fuentes, "lo primero será que la gente coma y después que paguen los impuestos", siempre que se demuestre con una justificación la situación.

Finalmente, se reducirán las tasas en los Mercados Municipales, siguiendo la línea de los veladores y los mercados ambulantes. El próximo año los puestos de los mercados municipales pagarán un 20% menos de cuota de actividad y, quien inicie durante 2022 su actividad en estos espacios tendrá una reducción del 50% en la cuota durante su primer año.