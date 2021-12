Luces, villancicos y expectación en el paseo de la ilusión para los más mayores

La ilusión llena las calles de cada ciudad cuando llega la Navidad y en Córdoba ha estado presente aún más en la tarde de este martes con la caravana de la ilusión. 84 taxis han recorrido las calles de la ciudad con cerca de 300 personas mayores, algunos acompañados de sus cuidadores, para que pudieran disfrutar también del alumbrado.

Amparo y Carmen a sus 83 y 87 años han presidido el recorrido en el taxi del presidente de la asociación mayoritaria de taxistas, Autacor, Miguel Ruano, quien las ha recogido en la puerta de su residencia. Las tres son amigas del centro y han visto por primera vez las luces montadas en un coche. Ilusionadas, expectantes y felices, han recorrido los más de tres kilómetros que visten de luz el centro de Córdoba.

Dentro de los 84 taxis que han participado, ha habido también taxis adaptados para sillas de ruedas como el de Ana María Córdoba, que ha llevado a cuatro personas en su vehículo. Ana María reconoce que le hacía "mucha ilusión hacer la cabalgata" por los comentarios que su marido le ha hecho otros años. "Me decía que los abuelos van siempre súper ilusionados desde que los recoges en la residencia y con muchas ganas de echar un rato bueno", indica.

A Ana María le han entrado tantas ganas de probar que lo ha hecho por todo lo alto, ataviada con un gorro de Papá Noel y con villancicos que han ambientado el vehículo. Con ella viaja Pepe, que a sus 64 años es uno de los más jóvenes que van a recorrer las calles de Córdoba y que lleva "dos años sin ver las luces" aunque asegura que "antes siempre las veía". Pepe está seguro de que "serán todavía mejores".

La pandemia no solo no ha podido con la solidaridad de estos trabajadores sino que además a algunos como a Daniel Madueño la le ha dado "un toque de atención". Daniel explica que esta situación le ha vuelto "más altruista". Por esto, ha querido animar aún más si cabe a los tres mayores que viajan con él y lo ha hecho vistiéndose de Papá Noel. A por ellos ha ido a Los Pedroches desde donde han viajado para ver el alumbrado de la capital. Tras hablar con ellos un poco antes señala que "están alucinando" ya que "aunque para nosotros no es nada, es un día muy grande".

Antes de comenzar la pasarela más ilusionante del año, Miguel Ruano señala que le da "mucha alegría" observar que "esto va in crescendo" y notar "la emoción de los compañeros que alumbran con luces sus coches o que se visten de Papá Noel". Además, resalta la implicación de otros muchos trabajadores que se quedan "en el banquillo" por si sus servicios hicieran falta. Aunque estos 84 taxis ya suponen el 18% de la flota con la que cuenta la ciudad, detalla Ruano.

A su paso por Ronda de los Tejares, y las distintas calles que han formado parte del recorrido, Carmen, Amparo, Pepe y sus compañeros han paseado saludando desde el interior de los vehículos a todos quienes lo hacían desde la acera. Los más curiosos han parado su ruta ante la inmensa pasarela de taxis que ha inundado Ronda de los Tejares, República Argentina, el Paseo de la Victoria, la calle Concepción, San Nicolás, Gondomar, Tendillas y Claudio Marcelo con los villancicos más tradicionales las calles de la ciudad hasta Claudio Marcelo.

En este punto se han despedido, hasta el próximo año, del alumbrado navideño y han vuelto a sus centros donde con la ilusión en sus ojos y su mejor sonrisa podrán compartir con sus compañeros un paseo que quedará para siempre en sus mentes.